L’oroscopo del 12 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se volete chiedere un aumento di stipendio al boss, fatevi avanti: è la giornata ideale! Ma lo stesso discorso vale anche se avete intenzione di parlare con persone influenti, di un’idea o di un progetto che vi farà guadagnare di più: siete motivati e troverete il supporto necessario per portare tutto al livello successivo. Non è escluso arrivi una proposta di lavoro che vi piace e che per voi rappresenta un passo avanti, anche nelle finanze: provateci! Premete dunque l’acceleratore poiché la strada è libera! Amore: in coppia, se il quotidiano è diventato noioso e ripetitivo, vi sembra di avere poco tempo solo per voi, la cosa migliore è parlarne sinceramente con il partner. Soli: anche se pensate che negli affari di cuore il vostro approccio sia giusto è arrivato il momento di cambiarlo.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste desiderare di vivere nuove esperienze, viaggiare, esplorare nuovi interessi: seguite l’istinto! Non dovete pensare che alcune idee siano solo sogni irrealizzabili: bando a un approccio eccessivamente cauto e uscite dalla vostra zona di comfort! Essere coraggiosi e intraprendenti comporterà dei vantaggi: è il consiglio dell’odierno buon aspetto Marte-Giove. Con questo transito, se avete avuto problemi legali o amministrativi, avete la possibilità di sistemare la situazione. Amore: in coppia, parlare sinceramente non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà il vostro atteggiamento. Soli: con la persona che vi attrae riuscirete a esprimere i sentimenti che provate. Il risultato sarà all’altezza delle aspettative.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Marte-Giove, siete dotati di splendide energie, quelle giuste per raggiungere il successo. Quest’ultimo richiede sicurezza in voi stessi e il transito vi darà la spinta necessaria per raggiungere il vostro obbiettivo. La cosa importante, se non l’avete fatto, è chiarire cosa volete e come in seguito cambierà la vostra vita. Se una persona dovesse criticare negativamente le vostre iniziative ma voi sapete che potete farcela, una volta ottenuto il risultato desiderato, dimostrerete che sbagliava! Amore: in coppia, siete determinati a regalare gioia e amore al partner e i progetti a due saranno numerosi. Soli: una chiacchierata inattesa si rivelerà divertente, con la persona vivrete bei momenti, che non vi aspettavate. Nascerà una storia?

Oroscopo 12 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Creatività al top, siete intraprendenti ed è un momento eccellente per ampliare il giro dei contatti: gli altri sono attratti dalla vostra sincerità e sicurezza. Le opportunità per fare progressi nel lavoro o raggiungere gli obbiettivi che avete in mente potrebbero arrivare proprio dalle relazioni, per cui datevi da fare poiché è un ottimo momento per socializzare e aprire nuove porte. Al contempo potreste attirare l’attenzione di una persona importante e convincente: andate avanti e collaborate poiché otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, della routine ne avete piene le tasche? Oggi farete qualcosa per movimentarla e il partner sarà pronto/a ad assecondarvi. Soli: evitate di perdere tempo dietro a persone che sapete bene sono senza spessore, superficiali. Guardate altrove.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Grazie al buon aspetto Marte-Giove, avete belle energie, siete entusiasti, motivati e potreste chiedere al boss una promozione oppure promuovere ad ampio raggio la vostra attività di lavoro in un modo che vi permetterà di distinguervi. Va detto che accanto al vostro impegno ad accompagnarvi c’è anche una dose di fortuna, Il transito potrebbe comunque far arrivare splendide opportunità che vi permetteranno di migliorare la vostra vita. una volta che saprete cosa volete, farete passi da gigante. Amore: in coppia, qualche preoccupazione forse di tipo familiare, potrebbe turbare l’armonia con il partner. Tenete sotto controllo le emozioni. Soli: voglia di brillare, di amare ed essere amati. Troverete sicuramente chi resterà incantato dal vostro fascino!

Oroscopo 12 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Marte-Giove, avete grande sicurezza in voi stessi, nelle vostre decisioni e in tutto ciò che intraprendete, pronti persino a correre qualche rischio per raggiungere i vostri obbiettivi. Dovreste mantenere questo stato d’animo il più a lungo possibile, sapete bene che il pensiero positivo ha l’effetto calamita e attrae il positivo. È il momento, inoltre, di essere creativi, stringere relazioni divertenti o studiare nuovi argomenti. Potreste anche dare il via a un hobby entusiasmante o a un interesse personale. Amore: in coppia, è una giornata speciale in cui vi sentite sicuri del vostro fascino, attraenti. Sfruttate al meglio questo momento delizioso quanto sensuale! Soli: affascinanti, lo sguardo intrigante: sarebbe sorprendente se a fine giornata non avrete conquistato un cuore!

Oroscopo 12 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un venerdì in cui siete di buonumore, ottimisti, avete belle energie e vi sentite pronti a entrare in azione prendendo un’iniziativa coraggiosa. Se nel lavoro o negli affari avete puntato troppo in basso o avete sabotato quanto avevate in mente di fare, nei prossimi giorni penserete in grande e farete delle scelte più consapevoli. E’ un momento in cui le azioni parleranno più delle parole. Evitate dunque di porvi domande, di stressarvi e fate il primo passo. Di sicuro imboccherete la direzione giusta. Amore: in coppia, i sentimenti sono al centro della giornata e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi. Soli: accettate gli inviti poiché in programma c’è una strage di cuori! Saranno in parecchi/e a corteggiarvi.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui sarete molto impegnati ma non vi dispiacerà, lo stato d’animo è molto positivo ed è ideale soprattutto se lavorate nel commercio, nella vendita, nell’insegnamento: potete convincere chiunque su qualsiasi cosa, la capacità di comunicare è al top. Stesso discorso se lavorate in team e avete in cottura un progetto: grazie all’impegno e alla collaborazione, insieme otterrete grandi risultati. È un buon momento inoltre per entrare in società con una persona e mettere in moto un’idea. Amore: in coppia, con il partner la passione è al top! Il dialogo è sereno e condividerete qualche dolce sogno a due…Soli: un incontro potrebbe essere per la serie “quando gli opposti si attraggono” e non sarete in grado di resistere.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete belle energie a livello psicofisico e vi sentite pronti a lanciarvi in qualcosa di nuovo. Con Marte e Giove in buon aspetto oggi il livello di sicurezza in voi stessi è al massimo e ciò sarà d’aiuto a capire chiaramente il vostro valore e a entrare in azione per aumentare le entrate. Non è escluso che arrivi una gradita somma di denaro. Nel lavoro, inoltre, potrebbero arrivare nuove opportunità e nel momento in cui si apriranno nuove porte, sentirete che la fortuna è finalmente dalla vostra parte! Amore: in coppia, è una giornata in cui dovete fare leva sulla razionalità, soprattutto quando il partner potrebbe sembrare distratto/a da altre questioni. Soli: potrebbe esserci un incontro del tutto inatteso. Flirterete con la persona e perderete completamente la testa!

Oroscopo 12 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Marte nel vostro segno in splendido aspetto a Giove in Toro, avete tonnellate di energie ed è la giornata ideale per mettervi sotto i riflettori e brillare! Avete ottime qualità, forza di volontà, determinazione ed è il momento di esibire il vostro talento, promuovere i vostri interessi. Sono favoriti inoltre gli affari e le finanze. Non aspettate che le cose accadano: prendete l’iniziativa, mettetevi in gioco poiché i prossimi giorni saranno pieni di opportunità che potrebbero migliorare la vostra vita! Amore: in coppia, con la dolce metà affronterete alcune questioni rimaste in sospeso e la situazione evolverà in modo positivo. Soli: attraverso il lavoro o forse online in un sito di incontri o sui social, potreste incontrare una persona che vi affascinerà.

Oroscopo 12 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’armonioso aspetto tra Marte e Giove vi mette in grado di contattare le persone giuste, utili a garantire un miglioramento in una situazione di lavoro o d’affari un po’ complicata così da lasciarla definitivamente alle spalle. Troverete la soluzione giusta per aggirare un ostacolo che di recente pensavate fosse insormontabile. Su un altro piano: oggi capirete chiaramente che è arrivato il momento di chiudere una relazione con un amico o un parente. Anche se vi ha ferito, cercate di farlo senza covare rancore. Amore: in coppia, i sentimenti sono vissuti intensamente, con il partner è fusione totale. La relazione procede a gonfie vele. Soli: con una persona scatterà un’attrazione reciproca immediata, avrete la piacevole sensazione di conoscerla da sempre!

Oroscopo 12 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Marte-Giove, le relazioni con gli amici e conoscenti, oggi saranno ottime. Siete più socievoli del solito, vi esprimerete più facilmente e con schiettezza ma molto convincenti, riuscirete a imporre le vostre idee e opinioni nonché chiedere e ottenere, all’occorrenza, anche l’aiuto di cui avete bisogno. Attraverso alcune relazioni potreste avere la possibilità di acchiappare un’opportunità del tutto inaspettata o di lavorare con una persona che conta molto, è stimata e apprezzata nel vostro settore. Amore: in coppia, è un venerdì in cui desiderate rassicurazioni ma rischiate di essere un po’ troppo esigenti e possessivi Soli: se di recente avete iniziato una storia romantica, non bruciate le tappe. Procedete passo dopo passo e la situazione andrà bene.