L’oroscopo del 17 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un mercoledì in cui dovete ricordare che anche quelle che sembrano decisioni minori possono portare a grandi cambiamenti. Fate dunque delle scelte che siano in linea con i vostri obbiettivi mantenendo l’entusiasmo e la motivazione. Non dovete lasciare che la determinazione, anche riguardo a un’idea che avete in mente, svanisca, cosa che può accadere se inizierete a riflettere troppo. Andate avanti! Amore: in coppia, prestate attenzione alle critiche della dolce metà, che oggi sembra essere esigente. Cercate di appagare le sue aspettative e condividerete momenti eccezionali. Serata bollente! Soli: sognate di incontrare la persona giusta, ma idealizzate così tanto questo incontro che rischiate di farvelo scappare. Aprite gli occhi sul presente!

Oroscopo 17 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Ariete, avrete voglia di stare tranquilli, per conto vostro ma potrebbe non essere così. Oggi una situazione di lavoro o personale potrebbe arrivare a un punto critico e con una persona esplodere una discussione. Anche se non sarà una passeggiata di piacere probabilmente è necessario. La cosa importante è che siate disposti a trovare un compromesso. In questo modo andrete oltre. Amore: in coppia, il partner esprimerà i suoi desideri ma voi non ascolterete e vorrete imporre il vostro ritmo. Non sembra sia l’atteggiamento giusto. Soli: una persona farà di tutto per corteggiarvi ma a voi sembrerà un’invasione di campo. L’allontanerete senza giri di parole e senza sentirvi in colpa.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui potrebbe essere difficile essere arrabbiati a lungo con una persona, siete pronti a vedere il lato più leggero di una situazione. Ed essere i primi a tendere la mano, potrebbe accelerare la possibilità di perdonare e dimenticare. Al contempo, con il buon aspetto della Luna in Ariete e Venere, qualcosa che posterete sui social media, riscuoterà grande successo, potrebbe diventare virale. Amore: in coppia, è il momento di sistemare qualche problema e fare chiarezza mettendo le carte in tavola una volta per tutte. Esprimete il vostro punto di vista ma con calma. Soli: siete stufi di vivere incontri superficiali o storie effimere che non portano da nessuna parte. Il bisogno di stabilità vi farà cercare l’amore in modo diverso.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste pensare che non ci sia niente di entusiasmante nel dedicare tempo ai dettagli, alle banalità del quotidiano ma se ciò significa avete meno cose di cui preoccuparvi, fatelo e basta. Vale la pena eliminare questi compiti uno per uno, poiché più lo farete e tanto più avrete tempo per tutto quello che vi entusiasma, vi diverte. E’ prendere cura di voi stessi, coccolarvi vi dà la possibilità di rilassarvi! Amore: in coppia, con il partner uscirete dalla vostra zona di comfort e gusterete nuovamente il piacere di stare insieme. Soli: Urano accende la vostra curiosità e, ciliegina sulla torta, sta preparando un incontro in un luogo insolito.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Mercurio-Giove rappresenta un invito ad uscire dalla vostra zona di comfort e al contempo apre la porta a una nuova opportunità: sarete entusiasti di coglierla al volo. In ogni caso, tenete presente che nei prossimi giorni potrebbero arrivare all’improvviso nuove possibilità. Una in particolare ai vostri occhi, potrebbe sembrare un sogno diventato realtà ed essere cucita su misura per voi. Amore: in coppia, incomprensioni e malintesi rischiano di scatenare delle tensioni. Anche se va detto, non litigherete apertamente. Soli: sarete attratti da una persona affascinante ma già dalla prima conversazione capirete che le rispettive personalità si scontrano. Non insisterete ma d’altra parte non lo farà nemmeno l’altro/a

Oroscopo 17 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune notizie recenti, molto positive, vi rendono determinati a raggiungere velocemente un obbiettivo. Dovete invece rallentare ed esaminare attentamente tutti i dettagli importanti. Siete in grado di volare in alto ma prima dovete rimanere con i piedi per terra! Studiate una solida strategia. Al contempo, è il momento di essere un po’ egoisti, pensare prima di tutto alle vostre esigenze. Amore: in coppia, se stavate aspettando un cambiamento nel comportamento della dolce metà, lo noterete. Il messaggio è stato recepito e otterrete ciò che speravate. Nella relazione ci sarà una bella evoluzione. Soli: con una persona vi divertirete a giocare al gatto col topo ma non è detto sia la strategia migliore per conquistare.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Cercate di trovare un equilibrio tra le relazioni – personali o di lavoro – e le vostre esigenze: potrebbe essere necessario scendere a dei compromessi. Al contempo potrebbe riemergere una conversazione avuta prima delle festività. Se siete in trattativa per un lavoro, al riguardo potrebbe arrivare una mail. Sfruttate questa giornata per chiarire cosa desiderate ottenere da questo contratto. Amore: in coppia, fascino, seduzione, desiderio di piacere, tutte le vostre belle qualità vi permettono di mantenere meravigliosa la relazione. La dolce metà non potrà resistervi. Soli: siete magnetici! Un incontro sarà da prendere in considerazione… Cercate solo di essere un po’ meno permalosi.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Ariete, il desiderio è quello di dire la vostra opinione ma fatelo in modo costruttivo. Potreste essere più supponenti e ostinati del solito ma il problema è che lo sono anche gli altri. Il che significa che dare il via a una conversazione delicata, ad esempio per portare avanti un progetto e ottenere un buon risultato, alla fine potrebbe trasformarsi in uno scontro acceso tra ego che non porterà a nulla. Amore: in coppia, il legame con il partner è sempre più forte ed è grazie al reciproco impegno. Oggi l’appuntamento è con l’amore! Soli: sfrutterete questa giornata per entrare in azione! Siete affascinanti e negli affari di cuore c’è uno splendido rinnovamento.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Ariete, è una splendida giornata! Nel lavoro potrebbero proporvi degli accordi o contratti che aumenteranno le entrate. Anche se forse non accadrà nel giro di pochi giorni, impegnarvi ora significa che prossimamente vi sentirete più sicuri finanziariamente e avere la possibilità di risparmiare e spendere. Potrebbe anche entrare una somma per un lavoro svolto qualche tempo fa. Amore: in coppia, il partner chiede sempre di più e voi non sapete cosa rispondere. Troverete la soluzione proponendo la pianificazione di un bel viaggio. Soli: aperti a nuovi incontri, sarete notati per la gentilezza e la simpatia. Ma una persona potrebbe corteggiarvi in modo pressante e voi cambierete atteggiamento. Prenderete tempo.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e potrebbe spingervi a comunicare con le persone care. Condividere le idee, parlare di questioni importanti e trascorrere insieme del tempo di qualità. Potreste ad esempio, avere una conversazione positiva e sincera su un progetto domestico, un viaggio da fare prossimamente oppure riguardo a un eventuale cambiamento di abitazione. Amore: in coppia, parlerete di progetti da concretizzare nel giro di poco tempo. In alcuni casi riguardano il dare nuovo slancio alla relazione. Soli: desiderate una maggiore stabilità emotiva ed è possibile che perderete la testa per una persona incontrata di recente.

Oroscopo 17 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Ariete nel vostro settore della comunicazione è la giornata ideale per mantenere i contatti con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e stringere relazioni che prossimamente si riveleranno importanti. Al contempo, il buon aspetto Mercurio-Saturno indica che potreste prendere seriamente in considerazione un’idea avuta di recente, soprattutto se vi permetterà di aumentare le entrate. Amore: in coppia, appagate i desideri della dolce metà ancor prima che li esprima! In ogni caso cercate di placare l’impazienza. Soli: fascino al top, avete le carte in regola per conquistare un cuore. Un incontro vi regalerà il sorriso e grande speranza nel futuro!

Oroscopo 17 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: anche se è l’ultima cosa che vorreste fare, oggi cercate di trovare il tempo per dare un’occhiata alle uscite e alle entrate di denaro così da capire se il budget è in equilibrio. Nel caso non lo fosse, fate di necessità virtù: ad esempio cercando un lavoretto extra che vi consenta di guadagnare di più oppure eliminando alcune spese superflue. Amore: in coppia, sulla relazione aleggia qualche nuvoletta, potreste trovarvi di fronte a una situazione inaspettata. Calma, cercate di fare tesoro delle esperienze del passato. Soli: è tempo di bilanci. Metterete una pietra sopra a storie traballanti e sarete pronti a voltare pagina.