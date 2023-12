L’oroscopo del 22 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 22 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole oggi entra in Capricorno nel vostro settore delle ambizioni, la carriera e la reputazione ed è qui che per quattro settimane concentrerete maggiormente l’attenzione. Sarete desiderosi di fare passi avanti, compiere il vostro dovere ma non è escluso che con il boss i rapporti non saranno sempre distesi. In ogni caso, non agirete d’impulso come sempre ed eviterete discussioni. In ogni caso, durante le festività rilassatevi e all’inizio del 2014 sarete pronti a ripartire con slancio! Amore: in coppia, in alcune relazioni c’è gioia di vivere e complicità mentre per altri è una giornata in cui proverete un forte bisogno di libertà. Soli: occhio agli incontri affascinanti sul momento ma poco affidabili nel tempo.

Oroscopo 22 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Capricorno da oggi e per quattro settimane annuncia un ottimo periodo, accenderà la voglia di avventura e non è escluso che se il budget e il lavoro lo consentono partirete per un viaggio in un paese lontano. Al contempo con questo transito sarete più sicuri di voi stessi e ciò vi permetterà di mettere in risalto la capacità di gestire e organizzare. E’ possibile che nell’arco di questo periodo riceverete dei complimenti, congratulazioni per la qualità del vostro lavoro. Amore: in coppia, oggi sarete molto impegnati a risolvere questioni professionali o di altro tipo, forse non avrete tempo per pensare all’amore. Soli: sex appeal top, sfrutterete al massimo il potere di seduzione e conquisterete.

Oroscopo 22 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Come sempre, quando il Sole entra in Capricorno, la vostra più grande preoccupazione è il conto in banca e il denaro che avete, non ultimo per fare i regali di Natale o organizzare una riunione con parenti e amici. In generale, nelle prossime quattro settimane dovrete trovare il modo di gestire al meglio le spese e dunque seguire alcune regole, porvi dei limiti. Potreste infatti averli superati quando il Sole era in Sagittario e ora dovrete rimettere in carreggiata il budget. Amore: in coppia, c’è il risveglio della passione ma anche del senso dell’umorismo e della fantasia! Soli: in programma ci sono incontri importanti all’insegna di sentimenti profondi e belle emozioni. E’ possibile un futuro “sì”.

Oroscopo 22 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per quattro settimane il Sole in Capricorno sosterà nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Il transito migliora la vostra vita sociale, i rapporti con chi vi circonda per cui è tempo di uscire dal carapace e stringere nuove relazioni. E’ un buon momento per organizzare una riunione con le persone a cui volete bene, il che è normale durante le festività, ma quest’anno potrebbe essere un po’ speciale, più importante rispetto al passato, forse perché ci sarà più gente. Amore: in coppia, cercate di essere più attenti nei confronti del partner, involontariamente potreste dare per scontata la sua presenza. Soli: anche un flirt sarà utile a offrire quella dolcezza di cui avete tanto bisogno.

Oroscopo 22 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 20 gennaio, il Sole in Capricorno sosterà nel vostro settore del quotidiano, del lavoro, della forma fisica. E’ il momento di dedicare più tempo alla cura di voi stessi, pensare al vostro benessere e rivedere all’occorrenza il programma delle attività quotidiane. Attenetevi il più possibile alla solita routine di esercizio fisico: nel lavoro sarà un periodo impegnativo e avrete bisogno di energie! Se state cercando un nuovo impiego, potrebbe esserci una buona possibilità. Amore: in coppia, farete di tutto per stare più vicini alla dolce metà che ricambierà con tenere attenzioni. Soli: non riuscirete a capire qual è il confine tra amore e amicizia. Ma questa ambiguità ha un certo fascino!

Oroscopo 22 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La presenza del Sole in Capricorno, fino al 20 gennaio, per il vostro segno è eccellente! Bando alla riservatezza, all’umiltà: mettetevi al centro della scena e mostrate cosa siete in grado di fare. Non è escluso che nel lavoro arrivi una promozione per gli ottimi risultati che avete ottenuto In questo caso, condividete la bella notizia con amici e familiari, meritate di mettere in luce con orgoglio, il vostro valore. In generale toccherete con mano che il mondo circostante vi stima! Amore: in coppia, l’atmosfera è affettuosa, dolce: niente e nessuno può destabilizzare la relazione. Soli: avvertite il forte desiderio di tenerezza e armonia. E con questa premessa è ovvio che riuscirete a conquistare un cuore.

Oroscopo 22 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole entra in Capricorno nel vostro settore della casa, della famiglia: avrete voglia di vivere un’atmosfera calda e accogliente o di fare dei progetti con le persone care. Le festività natalizie rappresentano un buon momento per ricevere in casa amici e parenti, incontrare chi non vedete da un po’ di tempo. Con questo transito, se in passato qualcuno vi ha fatto un torto, è un periodo giusto per perdonare, tendere una mano. Non dovete farlo per il suo bene ma per il vostro. Amore: in coppia, direte al partner che pur amandolo molto avete bisogno dei vostri spazi. La reazione può essere positiva o negativa: dipenderà da come vi esprimerete. Soli: una persona conquisterà il vostro cuore!

Oroscopo 22 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per quattro settimane, il Sole in Capricorno sosterà nel vostro settore della comunicazione. La vita sociale sarà brillante, riceverete e lancerete degli inviti, avrete numerosi incontri e sarete più estroversi con la parlantina sciolta. Ma fino al 1 gennaio, con Mercurio retrogrado, è meglio evitate di raccontare alcune questioni strettamente personali o parlare delle vostre idee di tipo professionale. In questo caso, è per mettervi al riparo dall’eventualità che qualcuno se ne appropri! Amore: in coppia, con il partner c’è un po’ di freddezza e la cosa vi disorienta. Ma voi lo/a guardate con lo sguardo d’amore di sempre? Soli: altro che storie serie! Sarete attratti dalla novità, da amori passionali ma fugaci.

Oroscopo 22 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Capricorno nel vostro settore delle finanze. Il messaggio è il seguente: anche se durante le festività di Natale è comprensibile spendere del denaro, cercate di rimanere con i piedi per terra. E se dopo i festeggiamenti vi ritroverete a secco fate in modo di rimettere in carreggiata il budget, esaminando con attenzione dov’è che potete risparmiare. Ancora meglio, fino al 20 gennaio riflettete su come poter aumentare le entrate. Amore: in coppia, potreste essere un po’ in crisi – la routine vi pesa? – ma troverete una soluzione positiva per entrambi. Soli: è possibile un incontro importante che imprimerà una svolta nella vostra vita!

Oroscopo 22 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Buon compleanno! Il Sole entra nel vostro segno – fino al 20 gennaio – ed è un periodo dell’anno per voi speciale. Prima di ogni altra cosa, dovete pensare a dedicare del tempo soltanto a voi e senza sentirvi in colpa. Mettetevi in gioco, al centro della scena con sicurezza e farete ovunque una buona impressione. Tanto più che con il Sole in buon aspetto con Giove e Saturno la forma psicofisica ottima. Se dunque avete la tentazione di rimanere dietro le quinte, dovete eliminarla! Amore: in coppia, con il partner vivete il presente, assaporate le gioie che offre la vita. C’è amore e dolcezza. Soli: una nuova storia nasce sotto i migliori auspici. Inviti e feste sono favorevoli a incontri romantici.

Oroscopo 22 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 20 gennaio, il Sole in Capricorno sosterà alle spalle del vostro segno. In attesa che il luminare entri in Acquario cercate di rilassarvi e, se possibile, risolvere le questioni in sospeso così che in seguito possiate ripartire da zero. Non è escluso che in questo momento siate alle prese con un progetto che vi permetterà di rimettervi in carreggiata nel settore finanze. Non accadrà nel giro di brevissimo tempo ma il Sole in Capricorno annuncia che il tempo è vostro alleato. Amore: in coppia, è possibile qualche discussione ma solo perché oggi amplificate alcune situazioni di poca importanza. Soli: del vostro status o di una persona che vi corteggia, oggi vedrete solo gli aspetti negativi. Tiratevi su!

Oroscopo 22 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Sole in Capricorno, fino al 20 gennaio la vita sociale sarà piacevolmente movimentata, ed è ideale per vivere momenti divertenti durante le festività di Natale. Con il buonumore e la leggerezza di cui siete dotati, avete la possibilità di stringere nuove amicizie, anche online, o rivedere vecchi amici, rinnovare il legame. Questo transito accentua la già forte empatia e non è escluso che dedicherete del tempo e darete una mano a chi ha bisogno della vostra presenza. Amore: in coppia, sentite che il partner ha bisogno di essere rassicurato e per dimostrare il vostro amore farete una dolce sorpresa. Soli: una persona vi attrae ma non sapete se ricambia? Parlatene e lo scoprirete!