L’oroscopo del 24 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

È possibile che qualsiasi compito, obbligo o responsabilità oggi vi pesino parecchio, avrete la sensazione di dover portare a termine le dodici fatiche di Ercole. Il superlavoro e la tensione nervosa potrebbero farvi sentire decisamente poco in forma e ritagliare un po’ di tempo solo per voi, coccolarvi e rilassarvi nel comfort della casa, sarà un’eccellente decisione. Se non è possibile, cercate almeno di prendere tutto con calma e all’occorrenza, delegare qualcosa. Amore: in coppia, con il partner potreste essere molto esigenti o molto gelosi. Così facendo potreste scatenare una lite. Soli: la ruota dell’amore oggi non girerà nella vostra vita ma perché siete inaccessibili!

Oroscopo 24 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Un progetto di lavoro o personale potrebbe richiedere un dispendio di denaro, tempo o energie maggiori di quanto pensavate inizialmente e ciò spingere a chiedervi se sarete in grado di portarlo avanti. Potrebbe essere necessario eliminare qualche aspetto, qualche elemento ma lo concluderete con successo, come da voi previsto. In ogni caso, anche se avvertite la sensazione d’urgenza, procedete invece con calma, non è la giornata ideale per agire in tutta fretta. Amore: in coppia, anche se manca un po’ di fantasia, la relazione è piacevole, non dovete affrontare grandi problemi o gravi tensioni. Insieme vi divertirete! Soli: la conoscenza è recente e tutto procede bene? E’ una buona notizia. Ma in ogni caso occhio a idealizzare l’altro/a.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni, se avete intenzione di aprire il portafoglio e lanciarvi in qualche acquisto per voi e le persone care, riflettete poiché rischiate di spendere un occhio della testa. Piedi per terra così da evitare in seguito di provare ansia nelle finanze. Sfruttate invece lo slancio, la sicurezza e un po’ di spavalderia di cui vi dota il buon aspetto Luna-Nettuno per fare i primi passi verso la concretizzazione dei progetti che avete il mente per il prossimo futuro. Amore: in coppia, nei sentimenti o nel modo in cui li esprimete c’è un rinnovamento. Sarete discreti e poco comunicativi, ma riuscirete a farvi capire molto bene. E’ San Valentino in anticipo! Soli: la Luna in Cancro vi rende consapevoli del passare del tempo. Non più flirt senza futuro! Concentrerete la ricerca su qualcuno con il vostro stesso desiderio.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se solitamente sopportate in silenzio parecchie situazioni e atteggiamenti nei prossimi giorni potreste avvertire l’esigenza di dire a chi vi circonda che avete dei limiti! Se qualcuno, ad esempio, vi ha messo in piedi testa, vi ha imposto qualcosa, i passaggi astrali rappresentano un’opportunità per riprendere il controllo. Tuttavia, non dovete farlo mostrando durezza ma al contrario il lato vulnerabile. Vi darà una grande forza nei confronti dell’altro. Amore: in coppia, potreste avere delle idee molto piccantine: avvisate il partner… o sorprendetelo/a, lo conoscete meglio di chiunque altro. Soli: potreste dare il via a sogni un po’ illusori. Ma alla fine, di tanto in tanto è bello anche sognare..

Oroscopo 24 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno e indica la necessità di ricaricare le batterie. E’ una giornata in cui concedervi una pausa, anche breve. Idealmente dovrebbe durare ventiquattro ore, in modo che possiate riflettere a fondo sui progetti e piani da concretizzare nei prossimi mesi, oppure per prendere decisioni difficili riguardanti determinate persone o situazioni, stabilire se debbano rimanere o meno nella vostra vita. Seguite la voce del cuore e non sbaglierete. Amore: in coppia, del partner oggi vedete solo i difetti! Le sue qualità non riusciranno a contrastare questa tendenza né a farvi cambiare idea. Soli: una persona affascinante, con cui parlate da un po’ di tempo, vi conquisterà definitivamente.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se, lavoro o vita personale, con una persona siete in disaccordo su una questione e c’è aria di discussione, stroncate sul nascere il problema prima che prenda una piega molto spiacevole. Il buon aspetto Luna-Nettuno vi dota della saggezza e pazienza necessarie per riportare la situazione in equilibrio. Affrontate la questione senza timore, con sicurezza in voi stessi, tenendo presente che la sincerità unita alla gentilezza può portare a un soddisfacente compromesso per entrambi. Amore: in coppia, il transito Luna-Nettuno odierno è d’aiuto ad appianare eventuali difficoltà presenti nella relazione. Entrerete in empatia con lo stato d’animo del partner. Soli: una persona vi attrae? E’ quasi certo che ricambia! I passaggi odierni indicano che nel corso di una conversazione o di un incontro scatterà la scintilla!

Oroscopo 24 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le persone che ci conoscono bene a volte giudicano in modo sbagliato il nostro potenziale o tendono a notare più i difetti che le qualità e il talento. E’ importante più che mai, dunque, far vedere chi siete e non permettere a nessuno di etichettarvi: avete delle competenze che fanno invidia a molti e potrebbero essere molto richieste. Dovete mostrare fermezza e forza nei confronti di chi vi critica soprattutto nel momento in cui siete pronti a spiccare il volo Amore: in coppia, è il momento giusto per riflettere sulla relazione e cercare un modo nuovo per evolvere insieme. Soli: la vita sociale e la famiglia prendono molto del vostro tempo ma evitate di assumere responsabilità che non vi competono. Potreste farvi scappare una storia d’amore.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Luna-Nettuno accende il desiderio di nuove avventure, esperienze, di ampliare gli orizzonti e prendere le distanze dalla routine. Non vi rimane dunque che pianificare un viaggio o uscire, presentare amici e colleghi dei diversi ambiti della vostra vita e vedere quali sinergie nascono. Potreste, anche visitare nuovi negozi, parlare con persone incontrate di recente e approfondire la conoscenza. L’importante è che facciate qualcosa di diverso. Amore: in coppia, i passaggi rafforzano la complicità, se la relazioni ha rischiato di impantanarsi, tornerà la tenerezza, tutto sarà più piacevole. Soli: amplierete il raggio d’azione e potreste dare il via a un flirt una persona diversa da quelle che solitamente scegliete.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Luna-Nettuno se una relazione con un amico o un familiare attraversa un momento d’impasse o avete avuto una discussione, non esitate a tendere la mano per consegnare un ramoscello d’ulivo pacificatore. E’ possibile che l’altro non colga immediatamente l’opportunità ma di sicuro apprezzerà il vostro gesto. L’importante è aver sbloccato la situazione! Al contempo, nei prossimi giorni inizierete a pensare a un cambiamento nel lavoro o nello stile di vita. Amore: in coppia, evitate di dare importanza alle banalità e concentratevi sull’essenziale. Cercate di essere più comprensivi anziché critici nei confronti del partner. Soli: il modo in cui guardate chi vi corteggia crea distanza! Siate più amabili e avrete la possibilità di conquistare.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche se il vostro segno ha la reputazione di essere distaccato, molto riservato, oggi dovete dire alle persone care, amici e parenti, quanto per voi contano, che ci tenete. Non dovete fare i salti mortali ma semplicemente trascorrere del tempo insieme senza distrazioni. Se è complicato fissare un incontro di persona, potete pur sempre ritagliare dei momenti per una chiacchierata telefonica, meglio una video chiamata. Sarà piacevole e divertente per tutti. Amore: in coppia, avete l’opportunità di esprimere la vostra opinione e i vostri messaggi verranno percepiti totalmente! Soli: oggi esprimete chiaramente i vostri desideri e soprattutto in un ordine logico e ben stabilito.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per quanto possiate desiderare che alcune situazioni vadano nel verso da voi voluto, per oggi non sarà possibile. Tenete presente che prima ve ne farete una ragione e tanto prima tornerà il buonumore. La cosa migliore è rimanere a bocce ferme, pensare al vostro benessere – al momento è una priorità – senza temere che la situazione vada fuori controllo. Non sarà così! Solo perché oggi non riuscirete a ottenere ciò che desiderate, non significa che non accadrà domani. Amore: in coppia, il buon aspetto Luna-Nettuno vi rende molto comprensivi. E’ una giornata tranquilla, in cui parlerete di reciproci sogni e desideri. Soli: sembra che oggi abbiate intenzione di dedicarvi solo al lavoro oppure uscire con gli amici. Metterete da parte l’amore ma non sapete che una persona vi farà cambiare idea.

Oroscopo 24 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il desiderio odierno è quello di seguire alcune idee originali, alternative o innovative. Potrebbe trattarsi di una forma di ribellione nei confronti di amici o di un gruppo che ha opinioni opposte alle vostre e che pensate di voler abbandonare. E’ un momento di cambiamento e non dovete ignorarlo. Su un altro piano: la creatività è al top, ideale per esprimere un vostro talento: potrebbe riguardare l’arte, la musica o l’artigianato e creare qualcosa di bello!

Amore: in coppia: un po’ taciturni, forse perché la nostalgia prenderà il sopravvento. Andate oltre, reagite! Soli: combattuti tra ragione e sentimenti. Il dilemma vi sembra insormontabile, quando invece non lo è.