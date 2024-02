L’oroscopo del 7 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete piena consapevolezza delle vostre capacità, siete più ambiziosi del solito, farete qualcosa che vi metterà al centro della scena, sarete notati dal boss o dai superiori e ciò potrebbe farvi ottenere un aumento di stipendio, Siete in una posizione eccellente per entrare in contatto con persone che contano, che possono dare una mano a fare progressi, ad esempio riguardo a un’idea. La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Venere e Urano: potrebbe esserci qualcosa di insolito o imprevisto nel lavoro o in famiglia. Tranquilli, si tratterà di un evento positivo! Amore: in coppia, siete nervosi e poco disposti a fare delle concessioni. E’ inevitabile che ci siano delle tensioni. Per oggi rimandate conversazioni delicate. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con l’amore del secolo. Ma l’appuntamento è solo rimandato

Oroscopo 7 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni vi rendono irrequieti, vi sentite più che pronti a prendere l’iniziativa, per raggiungere un obbiettivo che vi permetta di migliorare il vostro percorso professionale. Ad esempio, riprendere a studiare, Ma è importante mettere chilometri di distanza tra voi e chi critica quanto avete intenzione di fare. Tenete presente che una volta entrati in azione sarete inarrestabili per cui non permettete a nessuno di rallentare il ritmo. Più in generale, cercate anche di cambiare alcuni atteggiamenti che vi hanno bloccato guardando al futuro da una nuova prospettiva. Amore: in coppia, se avete bisogno di rassicurazioni otterrete dei segnali dal partner che vi ama ancora tanto. La felicità è vostra! Soli: se vi attrae una persona fate il primo passo. La fortuna è dalla vostra parte, tutto è possibile.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui siete un po’ pigri e vorreste puntare alla comodità: è la strada più semplice ma non è la migliore. Spesso la comodità costringe a pagare troppo, a sprecare troppo. Se, dunque, avete intenzione di uscire e fare shopping, non dovete recarvi nel negozio più vicino o spendere online ma muovervi andando in cerca di buone occasioni. Altro esempio, se dovete avere una conversazione difficile con una persona, evitate di parlare al telefono e chiedete un incontro di persona. Su un altro piano: potrebbe arrivare una buona notizia che aspettate da tempo. Amore: in coppia, potreste avvertire l’esigenza di fare il punto della situazione così da eliminare definitivamente malintesi e incertezze. Soli: c’è chi vi corteggia e vi attrae ma prima di lanciarvi in una storia approfondite la conoscenza.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il lavoro oggi vi impegnerà più del solito ma avrete comunque la possibilità di ritagliare del tempo per uscire con gli amici e rilassarvi. in compagnia delle persone care, saranno la vostra priorità. Al contempo tenete presente che gesti o aperture amichevoli da parte vostra oggi potrebbero avere un forte impatto: ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete chi sarà pronto a sostenervi. Potrebbe emergere una nuova opportunità lavorativa con una persona, trattarsi di una entusiasmante possibilità da prendere in considerazione. Amore: in coppia, la Luna in Capricorno vi rende un po’ inquieti ma senza che ci sia un vero motivo. Tiratevi su! Accogliete l’amore del partner! Soli: con il fascino di cui siete dotati oggi potete fare una strage di cuori! Allora, sorridete e lanciatevi nella conquista.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Potrebbe valere la pena di dedicare del tempo a una relazione che vi metterà in grado di progredire nel lavoro o negli affari. Se capite che una persona potrebbe stabilire un contatto utile, sfruttate questa opportunità per stringere un’alleanza più forte. Al contempo, i buoni aspetti odierni potrebbero farvi toccare con mano che nel lavoro il vostro impegno non è passato inosservato. Il boss e i colleghi vi faranno dei complimenti, peraltro ampiamente meritati, per la dedizione, l’abilità e la professionalità. E’ un buon momento per stabilire nel programma quotidiano delle abitudini più sane. Amore: in coppia: circola grande passione, organizzate una serata romantica e l’atmosfera diventerà bollente! Soli: non vi porrete troppi problemi: darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se per raggiungere un obbiettivo di lavoro o personale, avete bisogno di chiedere un favore è la giornata ideale! Con la Luna in Capricorno in buon aspetto con Venere e Urano chi vi circonda sarà sicuramente disposto a dare una mano, un sostegno, ma dovrete parlare chiaramente anziché girarci intorno. Se avete timore di fare la richiesta e siete indecisi dite a voi stessi che non avete nulla da perdere dunque rilassatevi e fatevi avanti. Oltretutto convincenti come siete in questo momento è davvero difficile che gli altri vi daranno come risposta un “no”. Amore: in coppia, l’eros sarà travolgente! Il partner saprà come accendere il desiderio e proverete entrambi emozioni indimenticabili. Soli: con il buon aspetto Venere-Urano partirete alla conquista di un nuovo amore. E di sicuro non tornerete a casa da soli…

Oroscopo 7 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Capricorno solitamente nel vostro territorio crea un’atmosfera un po’ cupa ma visto che è in buon aspetto con Venere e Urano sul fronte finanze annuncia una giornata piena di sorprese piacevoli. Potreste avere, ad esempio, la possibilità di guadagnare una somma extra di denaro oppure ricevere dei soldi che aspettate da tempo! Non è escluso, inoltre, che arrivi un bonus come riconoscimento per i risultati ottenuti o concluderete un accordo negli affari o nel lavoro. Di qualsiasi cosa si tratti arriverà all’improvviso e farà lievitare il conto in banca. Amore: in coppia, attenzione a come comunicate con il partner. Potreste scatenare delle tensioni e dei malintesi. Più tenerezza. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia romantica. Chiedetevi se ne valga la pena. Siete disposti entrambi a impegnarvi?

Oroscopo 7 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno in buon aspetto con Venere e Urano annuncia una giornata interessante, frizzantina, potrebbero esserci cambiamenti imprevisti e divertenti di programma. Al contempo potreste ricevere buone notizie, ad esempio il finanziamento di un progetto che avete a cuore e che da tempo state aspettando con ansia. Potreste anche essere tentati di dare il via a un’azione radicale riguardo a una situazione di lavoro che sembra bloccata. In questo caso, prima di prendere l’iniziativa cercate di riflettere molto attentamente sulle possibili conseguenze. Amore: in coppia, il partner capirà al volo il vostro bisogno di essere rassicurati. Insieme trascorrerete momenti dolci e passionali! Soli: non fatevi incantare dalle parole di una persona che vi corteggia. C’è una bella differenza tra complimento e adulazione.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni, anche se di recente avete stabilito un programma di benessere rigoroso, dieta compresa, oggi sarà difficile resistere a qualche tentazione, ovvero peccati di gola, vanificando i sacrifici che avete fatto fino a oggi. Ce la farete? In caso contrario, in seguito potreste sentirvi in colpa. Buona notizia: potreste ricevere una somma di denaro o un regalo oppure sarete voi a fare un acquisto per gratificarvi, Tenete presente che è il momento giusto per aumentare i guadagni e in questo potrebbero esservi d’aiuto le conoscenze personali o di lavoro. Amore: in coppia, Mercurio in Acquario facilita il dialogo e riuscirete a dipanare i fili di alcune questioni complicate. Vedrete la relazione con più obiettività. Soli: per oggi più che sull’amore riflettere su come funziona una relazione e vi porrete le domande giuste.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sfruttate un po’ del tempo libero che oggi avete a disposizione per fare una telefonata a una persona del passato che non vedete da tempo o che vive molto lontano da voi. Ritagliate la giusta quantità di tempo per fare una lunga chiacchierata dunque evitate di chiamare mentre aspettate in fila o vi trovate al supermercato. Sedetevi, mettetevi comodi e concedete all’altro l’attenzione che merita. Anche se pensate di non avere notizie particolari da condividere, quando inizierete a parlare emergeranno dei ricordi divertenti che riguarderanno i momenti felici vissuti insieme. Amore: in coppia, con il buon aspetto Venere-Urano c’è il rilancio della passione, ritroverete l’eros infuocato dei primi tempi! Soli: pronti a vivere un colpo di fulmine? Proverete emozioni intense e stavolta perderete la testa!

Oroscopo 7 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno in buon aspetto con Venere e Urano fa arrivare una ventata di freschezza, siete ottimisti e potreste aver voglia di concedervi un regalo, acquistare un oggetto o un capo d’abbigliamento che attirerà la vostra attenzione. Potreste ricevere inoltre una buona notizia riguardante il lavoro: ad esempio trattarsi di una promozione o se avete sostenuto un colloquio vi comunicheranno che è andato a buon fine. Sfruttate questa giornata positiva in cui avete belle energie per portare avanti vecchi progetti, liberarvi da questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, è un dolce mercoledì, l’intesa è splendida e, chissà?, forse il partner vi sta preparando una romantica sorpresa. Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, l’armonia tra Venere e Urano è di buon augurio. Curate il look, uscite: è possibile un incontro magico.

Oroscopo 7 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete delle convinzioni, dei valori ben precisi ma dovete accettare che gli altri la pensino in modo diverso, Di solito non è un problema ma oggi potreste entrare in rotta di collisione con un’altra persona. Qualunque cosa direte è ovvio che non potete costringerla a essere d’accordo con voi. Che si tratti di un amico o di un conoscente, dovete rispettarlo e prenderlo per ciò che è: pensare di cambiare le idee delle persone è un inutile spreco di energie. Non è escluso che oggi potrebbe anche arrivare un’opportunità finanziaria. Ma soddisferà pienamente le vostre esigenze? Amore: in coppia: di buonumore, empatici, gentili e comprensivi. Insieme al partner trascorrerete splendidi momenti. Soli: con l’armonia Venere-Urano avete la sensazione che l’amore stia aspettando solo voi. E non sbagliate, con il fascino che avete farete conquiste.