Oroscopo del 11 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo 11 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): state ritrovando l’entusiasmo.

Siete irrequieti ed è probabile che cerchiate qualcosa su cui concentrare la vostra attenzione. La dissonanza Luna-Urano indica che potreste esaminare le finanze e le vostre risorse sotto una luce diversa. Riciclare, vendere o regalare ciò che non usate più vi regalerà un senso di libertà e avrete più spazio per le cose di cui avete veramente bisogno.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, in questi giorni state ritrovando l’entusiasmo, la motivazione e potreste trovare buone ragioni per raggiungere i vostri obbiettivi.

In coppia: avete ottime per ri-conquistare il partner. Non è escluso stiate preparando una bella sorpresa.

Soli: determinati a fare nuovi incontri, oggi contatterete gli amici e uscirete, deciderete persino il posto.

Oroscopo 11 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): nervosi, è difficile starvi accanto.

La dissonanza Luna-Urano scatena nervosismo e per chi vi circonda, oggi sarà difficile starvi accanto. Può essere che a provocare il malumore sia un ricordo, oppure qualcosa che vedrete vi contrarierà. Per fortuna, annuncia l’oroscopo, è un fatto passeggero. I transiti odierni potrebbero anche far arrivare delle offerte inaspettate e dovete essere attenti e disponibili ad accoglierle.

L’istinto potrebbe dire qualcosa di diverso, in questo caso vanno esaminate con attenzione. Potrebbero esserci alcuni aspetti positivi e altri meno utili… State sul pezzo.

In coppia: con il partner circola tensione, una minima parola e uscite dai gangheri. Ma ad avere l’ultima parola non sarete voi.

Soli: non siete dell’umore giusto per fare incontri e resterete in casa. Non credete più nell’amore?

Oroscopo 11 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il sostegno di chi vi circonda.

Il quotidiano potrebbe snodarsi in modo diverso dal solito per cui cercate di semplificare al massimo le cose. Un atteggiamento rilassato e flessibile sarà d’aiuto a gestire un inaspettato contrattempo. L’oroscopo annuncia che tuttavia che l’aspetto positivo della giornata – che non avete pianificato – è quello di trovare nuovi modi per raggiungere i vostri obiettivi.

Il vostro è un segno che entra sempre in azione ma oggi e domani, lasciate che a prendere spazio siano i pensieri, le riflessioni. Se avete un problema troverete la soluzione.

In coppia: se pensate che la relazione navighi nelle abitudini, perché non ne parlate con il partner?

Soli: potete dare il via a una storia con una conquista recente. All’orizzonte non ci sono nuvole.

