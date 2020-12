Oroscopo del 31 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 31 dicembre

Oroscopo di giovedì 31 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (affettuosi e simpatici) e Leone (rafforzare un legame).

Oroscopo del 31 dicembre, gli astri dicono all’Ariete che la sua simpatia sarà irresistibile e al Leone di rafforzare il legame con una persona a cui vuole bene.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 31 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): affettuosi e simpatici

Oroscopo Ariete umore

Finisce questo travagliato 2020 e come gli altri segni zodiacali sarete felici di accogliere il 2021! Siete decisi a investire a fondo le energie, farete di tutto affinché nel nuovo anno riusciate a ottenere il successo, la serenità lasciando alle spalle i momenti difficili.

E vincerete la scommessa! In questo giorno di San Silvestro, annuncia l’oroscopo, sarete particolarmente affettuosi, molto loquaci e a chi vi circonda darete il meglio. La vostra simpatia avrà l’effetto calamita. Tutti vorranno avervi al loro fianco.

Oroscopo Ariete 31 Dicembre amore

In coppia: gentilezza, tatto, siate tolleranti con il partner e la serata sarà splendida.

Soli: avete ampia possibilità di conquistare! Sfoderate romanticismo e il gioco sarà fatto.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): rafforzare il legame con una persona cara

Oroscopo Leone umore

In questo ultimo giorno dell’anno i pianeti vi invitato a rafforzare il legame con una persona a cui volete bene ma che negli ultimi tempi avete frequentato poco. Esprimete apertamente l’affetto e restate in contatto anche perché, al bisogno, sarà pronta a darvi una mano.

Ritrovarvi farà bene al vostro cuore e non è escluso che festeggerete la riunione proprio stasera. L’oroscopo annuncia che le persone care, più in generale, oggi sono al centro della scena e lascerete finalmente, lavoro e obbiettivi da raggiungere, in un cassetto.

Oroscopo Leone amore

In coppia: se ultimamente ci sono state delle discussioni, oggi con il partner troverete un punto d’intesa.

Soli: potrebbe scattare una passione intensa che durerà nel tempo. Dovrete scendere a patti con la vostra indipendenza.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): le cose cambieranno in meglio

Oroscopo 29 dicembre Sagittario: umore

Chiudete il 2020 pieni di speranza! E sì perché nel 2021 trarrete profitto da un’opportunità riguardante la carriera o la situazione personale. Una persona potrebbe aiutarvi a realizzare un progetto che avete a cuore. La presenza di Giove, vostro pianeta governatore, farà arrivare Madama Fortuna le cose cambieranno in meglio, soprattutto grazie alle relazioni.

E oggi, prendete seriamente il vostro bisogno di evasione, di distrazione. Concedetevi di uscire dalla routine, fate un rigenerante bagno di freschezza! E state alla larga da situazioni noiose.

Oroscopo Sagittario 31 dicembre: amore

In coppia: almeno per oggi, smettete di chiedere prove d’amore al partner. Vi ama non l’avete ancora capito?

Soli: aprite la porta all’inedito, fate entrare il cambiamento! Non resterete delusi da ciò che arriverà.

Per tutti gli altri segni clicca qui.