Oroscopo domani 1 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): un evento vi rende ottimisti

Oroscopo domani Ariete umore

Se siete alle prese con alcuni problemi, il buon aspetto odierno Sole-Urano potrebbe dare la spinta di cui avete bisogno. Qualcosa che accade di punto in bianco, vi doterà di ottimismo e di belle energie per affrontarli. Potrebbe trattarsi di un’opportunità – da non lasciarvi scappare anche se inizialmente non vi sembrerà importante – o di un regalo oppure di un complimento inaspettato.

Oroscopo domani Ariete 1 marzo amore

In coppia: è una giornata ideale per trovare un compromesso: avrete la possibilità di evolvere insieme in modo appagante. Soli: lo stato d’animo più leggero vi fa vedere la vita con ottimismo. E’ il momento di avvicinarvi agli amici, alla famiglia o per legare con nuove conoscenze. C’è il risveglio della vita sociale e amorosa! Oroscopo domani 1 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): un attimo di tregua Oroscopo domani martedì 1 marzo Leone umore

Ci sono momenti, come oggi, in cui anziché stare in compagnia è meglio rimanere per conto vostro. Avete bisogno di un attimo di tregua e della possibilità di orientarvi. La congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario indica che è un buon momento per rimanere dietro le quinte e riflettere. Il transito, terminerà venerdì, segnala una certa difficoltà a esprimervi e in alcuni casi anche a muovervi.

Oroscopo domani martedì 1 marzo Leone amore

In coppia: se il partner vi ha riservato una piccola delusione, voltate pagina, dimenticate questo dettaglio.Vi amate, ecco cosa dovete ricordare. Niente è mai tutto roseo. Soli: Non dovete confrontare due relazioni, poiché ognuna ha la sua specificità. Guardate avanti.

Oroscopo domani 1 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la casa al centro della scena

Oroscopo 1 marzo Sagittario: umore

La congiunzione del Sole in Pesci con Giove, vostro pianeta governatore, sarà attiva fino a domenica. Il transito punta i riflettori su una delle situazioni che state attualmente vivendo. Potrebbe trattarsi di una questione immobiliare, dell’acquisto di un terreno o di una casa o, se siete in affitto, di un trasloco in un’altra abitazione. Non è escluso, per molti, che la famiglia sia in procinto di “allargarsi”.

Oroscopo domani Sagittario 1 marzo: amore

In coppia: Non è facile comunicare. Ci sono incomprensioni ma la voglia di capire è più forte di voi. Fate delle domande, gentilmente, al partner sui motivi che vi dividono. La causa è lo stress: l’amore non ha nulla a che fare con queste tensioni. È importante che l’altra metà lo capisca. Soli: negli affari di cuore è calma piatta, non accade nulla di entusiasmante e state ancora rimuginando sul passato! Fantasticare sul ritorno di un/a ex rischia di essere illusorio!

