Oroscopo domani 10 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 10 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Toro, affrontare impegni e obblighi rallentando il ritmo in questo momento dovrebbe essere una priorità, soprattutto se ultimamente la vostra vita è stata frenetica o disorganizzata. Nel pomeriggio, quando la Luna sarà in buon aspetto con Giove, il momento giusto per comprare qualcosa di carino. In ogni caso prima di lanciarvi su qualsiasi acquisto controllate i prezzi, guardate in giro.

Oroscopo domani Ariete 10 gennaio amore

In coppia: piccoli problemi richiedono molta energia. Vi immaginate tra le braccia del partner che sussurra dolci parole ma è solo un sogno. Dov’è finito il vostro spirito di iniziativa? Soli: metterete in discussione alcune decisioni o scelte prese poco tempo fa. Tutti hanno il diritto di sbagliare… Oroscopo domani 10 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una trattativa a vostro favore Oroscopo domani lunedì 10 gennaio Leone umore

Con la luna del Toro che sosta nel vostro settore della carriera ed è in buon aspetto con Giove, se state portando avanti una trattativa finanziaria o commerciale, è molto probabile che si concluda a vostro favore. Al contempo, più in generale, concedetevi la possibilità di spezzare i compiti con attività che vi ricaricano di energia. Ad esempio, una breve passeggiata in un ambiente piacevole o un caffè con un amico.

Oroscopo domani lunedì 1o gennaio Leone amore

In coppia: avete entrambi capito che la comunicazione è fondamentale. Per saldare ulteriormente la relazione mantenete vivo il dialogo! Soli: vivete il presente senza proiettarvi in un futuro lontano. Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo domani 10 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dite “no” agli eccessi

Oroscopo 10 gennaio Sagittario: umore

Con la dissonanza tra Marte – nel vostro segno – e Nettuno rischiate di superare i vostri limiti, affaticarvi o essere eccessivamente prepotenti. L’atmosfera dunque è all’insegna degli eccessi e avrete difficoltà a controllarvi perché Nettuno è già in dissonanza con il vostro segno. La forza di volontà è purtroppo inefficace di fronte a comportamenti che non siete in grado di controllare.

Oroscopo domani Sagittario 10 gennaio: amore

In coppia: regalatevi momenti romantici e lasciatevi andare tra le braccia del partner. Soli: smettete di porvi mille domande! O decidete di fare il grande passo oppure continuerete a lamentarvi!

