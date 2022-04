Oroscopo domani 11 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Fino al 29 aprile, Mercurio sosterà in Toro alle spalle del vostro segno. Il transito vi spingerà a rivedere idee, situazioni, progetti e interessi recenti. In un certo senso vi preparerete per il prossimo ciclo quando il pianeta entrerà nel vostro segno. In questo periodo potreste essere un po’ più riservati del solito oppure indecisi ma lo apprezzerete: è un momento in cui la mente non girerà a mille come sempre.