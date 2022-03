Oroscopo domani 11 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Cancro cercate di resistere all’impulso di lanciarvi in folli spese, probabilmente lo fareste per motivi sbagliati. Ad esempio per placare il senso di insicurezza e stabilità collegata al lavoro, nel qual caso in seguito gli acquisti potrebbero deludervi. Il buon aspetto Luna-Mercurio vi permette, nel lavoro, di parlare. Forse è il momento di chiedere l’aumento o il riconoscimento che meritate.

In coppia: nella relazione potrebbero esserci piccole difficoltà ma non sono complicate da gestire, soprattutto perché avete delle buone idee per risolvere.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 11 marzo: umore

Con la Luna in Cancro capirete al volo ciò di cui ha bisogno chi vi circonda ma meno inclini a pensare alle vostre esigenze. Il che è chiaramente un errore. Se c’è qualcosa o qualcuno che vi rende felici, non esitate a seguirla e siate buoni con voi stessi. Potreste infatti sentirvi in colpa perché eludete ciò che gli altri si aspettano da voi ma tutti, compresi voi, hanno bisogno di relax e di un po’ di divertimento. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 11 marzo: amore In coppia: nessun allarme rosso, solo un piccolo problema familiare da risolvere velocemente affinché non incida sulla relazione. Tutto andrà a posto. Soli: una persona che conoscete bene vi sostiene e vi regala benessere. Riscoprirete le gioie di condividere piccoli momenti . Potreste anche innamorarvi… Oroscopo domani 11 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stabilire dei limiti

Oroscopo domani Acquario di venerdì 11 marzo: umore

La parola d’ordine della giornata è “limiti”. Pensate a cosa significa per voi. Stabilite dunque alcuni limiti, siate sinceri con voi stessi. La vostra salute, il vostro stato d’animo e le relazioni con gli altri dipendono dalla consapevolezza e la capacità di saper dire “no” in determinate situazioni. Al contempo, ed è una buona notizia, con il Sole, Mercurio e Giove in Pesci, è possibile che ci siano delle entrate di denaro o di una somma importante inattesa.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 11 marzo: amore

In coppia: sembra che non siate più disposti a fare concessioni. La tensione è alta e vorreste chiarire. Ma non è una giornata favorevole alle discussioni…

Soli: non siete dell’umore giusto per ascoltare chiacchiere vuote. Lo direte apertamente ed è un vostro diritto.