Oroscopo domani 13 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: è possibile che abbiate bisogno di maggiore passione e in questo il partner non vi seguirà.

Soli: un incontro potrebbe intrigarvi ma penserete che sia un fuoco di paglia e non ne farete niente. Oroscopo domani lunedì 13 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): nuove avventure Oroscopo domani lunedì 13 dicembre Vergine umore

Marte sbarca in Sagittario e fino al 24 gennaio in famiglia l’atmosfera sarà un po’ elettrica. Sarete irritabili, permalosi e prenderete di traverso qualsiasi cosa vi diranno. Al contempo, se avete rimandato alcuni lavori in casa, è il momento in cui dare il via. Se inoltre avete preso in considerazione l’acquisto, la vendita dell’abitazione, sarete spinti a fare i primi passi. Ad attendervi ci sono nuove avventure!

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 13 dicembre 2021 In coppia: una volta tornati a casa dal lavoro, la priorità sarà il partner. Serata in cui scambierete parole dolci e vi darete reciproche prove d’amore. Soli: Pronti a vivere emozioni forti? Tra conversazioni piene di passione e un’atmosfera caliente, la giornata è speziata! Oroscopo domani lunedì 13 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): stanchi, con poche energie Oroscopo di domani lunedì 13 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Marte in Sagittario, da oggi e fino al 24 gennaio, sosta alle spalle del vostro segno. Il transito indica che avete poche energie, probabilmente perché state lavorando troppo e siete affaticati. La cosa migliore, dunque, è quella di concedervi delle piccole pause nel corso della giornata. Saranno sufficienti una decina di minuti in cui avere la possibilità di rilassarvi totalmente e non pensare a nulla.