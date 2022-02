Oroscopo domani 14 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio rientra in Acquario e sarete soddisfatti dei risultati che otterrete nel lavoro, in particolare per la creatività. Il prossimo fine settimana sarà molto piacevole: i complimenti che riceverete non riguarderanno solo il lavoro ma anche la vostra immagine, il fascino. Più in generale avrete la possibilità di provare opportunità e interessi di buon auspicio per il futuro. Nei prossimi mesi un incontro si rivelerà molto significativo.

Mercurio da oggi rientra nel vostro segno, dove sosterà fino al 9 marzo: svilupperete nuove idee che daranno rinnovato slancio ai progetti in cottura e alla vita in generale. Dopo una fase in moto retrogrado, la ripresa in moto diretto del pianeta indica che finalmente sarà più facile fare un corposo scatto in avanti nei progetti rimasti chiusi in un cassetto oppure si erano arenati. Più in generale, lavoro o affari qualsiasi incontro andrà bene.