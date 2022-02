Oroscopo domani lunedì 14 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 14 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): individuare i punti di forza

Oroscopo domani Cancro 14 febbraio: umore

E’ il momento giusto per esaminare quelle questioni che esauriscono le vostre risorse, anche in termini di tempo ed energia. Ciò sarà d’aiuto a individuare i vostri punti di forza e come sfruttarli. Con Mercurio in Acquario, il vostro senso critico sarà inoltre accentuato, con alcune persone potreste essere un po’ aggressivi. Sarete alla ricerca della perfezione e noterete immediatamente ciò che non va.

Oroscopo domani Cancro 14 febbraio: amore

In coppia: la perfetta congiunzione Marte/Venere, in Capricorno, porta nella relazione una passione che chiede solo di esprimersi. Soli: nonostante qualche esitazione, potete tranquillamente imbarcarvi in una dolce avventura romantica.

Oroscopo domani 14 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): trovare un compromesso Oroscopo domani Scorpione 14 febbraio: umore Il ritorno di Mercurio in Acquario, fino al 9 marzo, vi rende ipersensibili e un po’ permalosi. Lavoro o vita privata prenderete di traverso qualsiasi semplice commento, anche il più innocente. Poiché sarete nervosi, amplificherete tutto! Soprattutto nel lavoro quando si tratterà di esprimere le vostre opinioni lo farete cercando di imporvi. In questo modo rischierete di trovarvi in un vicolo cieco, per cui cercate sempre un compromesso. Oroscopo domani Scorpione 14 febbraio: amore In coppia: la passione è al top, i sentimenti sono intensi. Altro che solita routine, in programma c’è ben altro… Soli: voglia di amare ed essere amati e i pianeti vi permettono di realizzare i vostri desideri. Sfruttate gli incontri senza pensare al domani. Vivete il presente! Oroscopo domani 14 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare fuori dagli schemi Oroscopo Pesci 14 febbraio: umore Mercurio in Acquario, fino al 9 marzo sosterà alle spalle del vostro segno. Nelle prossime settimane, esaminerete i progetti, lavorerete dietro le quinte e metterete uno stop al rimuginare. Guardate la vita in modo leggermente diverso e raccogliete informazioni perse in passato, forse perché troppo occupati per notarle. Riguardo le questioni di denaro, è un buon momento per pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni e idee creative. Oroscopo Pesci 14 febbraio: amore In coppia: esprimerete i vostri sentimenti e lo farete in modo dolcissimo. Giustamente è San Valentino… Soli: gli aspetti astrali odierni vi dotano di sicurezza e farete il primo passo, soprattutto se navigate su un sito di incontri.

