Oroscopo domani 18 febbraio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Contattate, collaborate e impegnatevi! Il Sole in Pesci da oggi è il transito perfetto per cercare nuovi impegni di lavoro. Toccherete con mano che è più facile entrare in contatto con persone che possono essere utili, dare una mano. In ogni caso, fate in modo che sull’attuale posto di lavoro nessuno vi sfrutti, pretenda troppo. All’occorrenza non dovete aver paura di dire “no”.