Oroscopo domani 2 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Rischiate di parlare come se foste i depositari del sapere. Potreste anche esserlo ma ciò non significa diventare arroganti. Parlerete con il tono del saggio che conosce qualsiasi argomento. Di conseguenza, sentirvi frustrati da chi, secondo voi, ha un atteggiamento infantile o è poco istruito. Non è vostro compito giudicare. Anziché presumere che gli altri non siano degni o non disposti a imparare, semmai aiutateli a capire.