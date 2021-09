Oroscopo domani 2 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fare leva sulla forza interiore

Oroscopo domani Ariete umore

Una voce interiore potrebbe sussurrarvi che non siete in grado di affrontare qualcosa, la tendenza odierna potrebbe essere quella di procrastinare, ma voi sapete bene che potete farcela. Potete scegliere se cedere alla pigrizia, alla debolezza o fare leva sulla forza interiore, sulla motivazione e andare avanti. Anziché affrontare la sfida, con la dissonanza Marte-Nettuno potrebbe essere più facile percorrere la prima ipotesi. Ma se davvero volete intraprendere, è indispensabile uno sforzo.

Oroscopo domani Ariete 2 settembre amore

In coppia: lasciate passare questa giornata non facilissima evitando il più possibile di creare complicazioni. Soli: con la dissonanza Marte-Nettuno, oggi vi sembrerà che nulla vada come vorreste. Andrà meglio domani.

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un po’ ingenui

Oroscopo domani giovedì 2 settembre Leone umore

Occhio a concedere facilmente la vostra fiducia. Con la dissonanza Marte-Nettuno il rischio odierno è che crederete a tutto ciò che vi viene detto ma c’è c’è la possibilità di perdere denaro o di essere sfruttati in modi. Anche se una persona vi sembrerà seria e responsabile, dovrete essere scettici. Se inoltre state portando avanti un progetto, attenzione alla gestione del denaro: potreste fare il passo più lungo della gamba, spendere più di quanto previsto e in seguito pentirvi.

Oroscopo domani giovedì 2 Leone amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di decidere su tutto. Che ne dite di chiedere al partner il suo parere? Soli: se una persona vi attrae, bando all’esitazione: avete le carte in regola per proporre un incontro.

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): grandi ambizioni

Oroscopo 2 settembre Sagittario: umore

E’ noto quanto il vostro segno detesti la routine: la Luna in Cancro in buon aspetto con Urano, fa accelerare le situazioni, fa arrivare eventi inattesi. Alcuni sviluppi potrebbero verificarsi all’improvviso e ribaltare il programma della giornata. Ma in modo positivo: ovvero esserci delle nuove entusiasmanti possibilità. Se è quanto desideravate ne sarete soddisfatti. Al contempo Marte in Vergine amplifica le ambizioni e vi spinge a raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo domani Sagittario 2 settembre: amore

In coppia: pronti a spezzare la routine e ne avete di idee… Con il partner c’è complicità, scoperte, progetti a due. Soli: altro che iniziare una relazione tranquilla: oggi avete bisogno di novità, di flirt frizzantini!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: DIFFICOLTA’ A DIRE DEI “NO”

GEMELLI: EVITATE DI PRENDERE DECISIONI IMPORTANTI

CANCRO: TENERE CONTO DELLE CRITICHE

VERGINE: SMETTERE DI ESITARE

BILANCIA: RALLENTARE IL RITMO

SCORPIONE:DARE VOCE ALLA CREATIVITA’

CAPRICORNO:ESSERE RISPETTATI

ACQUARIO:ACQUISTI IMPULSIVI

PESCI: IDEALIZZARE LE PERSONE