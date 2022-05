Oroscopo domani 21 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): trattative a vostro favore

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Gemelli e nelle prossime quattro settimane, sarete particolarmente socievoli, brillanti e la comunicazione sarà al centro della scena: contatti, conversazioni saranno la chiave per incontrare e mantenere le relazioni con chi potrebbe esservi di aiuto o semplicemente rendere piacevolmente movimentata la vita sociale. Con questo transito i piani e i progetti brillano di belle promesse, le trattative volgeranno a vostro favore.

Oroscopo domani Ariete 21 maggio amore

In coppia: occhio a tentare di dominare il partner. Le vostre iniziative saranno vane e scateneranno delle liti. Soli: vorreste attirare l’attenzione, ma le vostre azioni tradiscono la tensione che provate interiormente. Oroscopo domani 21 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): amicizia e solidarietà Oroscopo domani sabato 21 maggio Leone umore

Il Sole in Gemelli punta i riflettori sulle vostre amicizie, sulla solidarietà: è il momento ottimale per consolidare le relazioni, frequentare chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, che eventualmente può dare una mano. Con questo transito, inoltre, avrete una lunga lista di contatti e nuovi amici con cui divertirvi. E con la congiunzione Sole-Mercurio, avrete la possibilità di chiarire una situazione confusa. Oroscopo domani sabato 21 maggio Leone umore

In coppia: nei momenti di conflitto potreste avere nostalgia di quando eravate soli. Ma vi piacerebbe davvero? Soli: criticare le abitudini degli amici che hanno una relazione non vi farà stare meglio. Ne percepite solo una piccola parte e non sempre la migliore…

Oroscopo domani 21 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la firma di un contratto

Oroscopo 21 maggio Sagittario: umore

Con il Sole in Gemelli nel vostro settore delle relazioni, è attraverso la collaborazione e la comunicazione che otterrete il successo. Le prossime quattro settimane sono eccellenti per il lavoro di squadra e la negoziazione (non è esclusa anche la firma di un contratto o di un accordo). Il transito indica che per ottenere un equilibrio migliore nella vostra vita è tempo di apportare modifiche e compromessi.

Oroscopo domani Sagittario 21 maggio: amore

In coppia: voglia di stare più vicini al partner, ascoltarlo/a e dedicargli/le più tempo.

Soli: potreste dare il via a una relazione, ma non vi concederete pienamente, con il cuore. Lo sapete e dovete essere sinceri, non dovete illudere l’altro/a.

