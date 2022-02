Oroscopo domani 22 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Andate in palestra o fate jogging: cercate di canalizzare le energie!

Oroscopo domani Bilancia di martedì 22 febbraio: umore

Cercate di non essere troppo duri ed esigenti con voi stessi: la dissonanza Luna-Saturno potrebbe scatenare dubbi e incertezze e sarà invece importante bilanciare ogni sensazione negativa con una positiva. Nel pomeriggio tornerà la sicurezza in voi stessi, l’autostima e inoltre il buon aspetto Luna-Venere rappresenta un’opportunità per regalarvi qualcosa di carino senza per questo sentirvi in colpa. Oroscopo domani Bilancia di martedì 22 febbraio: amore In coppia: vi sentite pronti a qualsiasi sacrificio per la persona che amate, e accettate di rinunciare ad alcune cose. Persino all’indipendenza o a un ho hobby. E’ un’iniziativa dolce ma un po’ rischiosa. Soli: date molto di voi stessi per soddisfare un amico/a. E’ un atteggiamento lodevole, ovviamente, ma per caso avete un secondo fine? Oroscopo domani 22 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): evitate l’aggressività

Oroscopo domani Acquario di martedì 22 febbraio: umore

Con la dissonanza Luna-Saturno, potreste sentirvi limitati nella realizzazione delle ambizioni professionali e ciò portare a scatenare dei conflitti con i colleghi o il boss. Anziché esprimere il vostro punto di vista con aggressività e mettere dunque a repentaglio la vostra posizione, aspettate che torni la calma interiore. Nel pomeriggio, grazie al buon aspetto Luna-Venere qualsiasi conversazione sarà più fluida e avrete l’opportunità di parlare senza creare tensioni.

Oroscopo domani Acquario di martedì 22 febbraio: amore

In coppia: l’aspetto Luna-Venere indica che in serata è il momento giusto per riaccendere la fiamma, eventualmente spenta, nella relazione. Preparate una dolce sorpresa al partner.

Soli: siete intenzionati a moltiplicare i contatti, anche online, così da scovare la perla rara. Il senso dell’umorismo sarà la vostra arma di seduzione.