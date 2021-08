Oroscopo domani 3 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani martedì 3 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tensioni in famiglia



Oroscopo domani Toro umore

La Luna in Gemelli spinge il vostro segno a desiderare una giornata tranquilla, prevedibile, in cui tutto scorre facilmente. Ma l’aspetto odierno Mercurio-Urano indica che potrebbero esserci tensioni in famiglia, sarete irrequieti. Le responsabilità si scontreranno con la voglia di indipendenza e il risultato sarà l’indecisione. Cercate di non pensare troppo e fate invece il punto su ciò che funziona nella vostra vita, parlate di eventuali problemi con persone di cui vi fidate.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: progetti, decisioni faranno aumentare lo stress e dovreste mettere in conto qualche discussione.

Soli: c’è chi vi corteggia, vorrebbe conquistare il vostro cuore ma qualcosa vi frena. Non vi interessano o si tratta di altro?

Oroscopo domani martedì 3 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una notizia scatena agitazione

Oroscopo domani martedì 3 agosto Vergine umore

Venere nel vostro segno è un bel sostegno, indica che una persona vi protegge e vi rassicura. Tuttavia con l’odierna dissonanza Mercurio-Urano, una notizia potrebbe scatenare agitazione, potrebbero esserci dei cambiamenti imprevisti, qualcosa modificare il programma della giornata e prendervi alla sprovvista. Ma tutto ciò potrebbe essere utile a capire quali sono le vostre priorità. Infine, tenete presente che qualche incomprensione e la vostra impazienza potrebbero spingervi a dire parole poco gentili – se non addirittura aggressive – oppure a prendere delle decisioni impulsive.

Oroscopo domani vergine per l’amore di martedì 3 agosto 2021

In coppia: è una buona giornata per esprimere il vostro amore, parlare sinceramente e aggiungere un po’ di fantasia nella relazione.

Soli: avete bisogno di qualche conferma da parte di chi vi corteggia. E l’avrete, allontanerete i dubbi.

Oroscopo domani martedì 3 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): uno scontro di opinioni

Oroscopo di domani martedì 3 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna in Gemelli annuncia che il lavoro, prendere cura della vostra forma fisica oggi vi regalerà un senso di benessere. Al contempo, la dissonanza Mercurio-Urano, potrebbe scatenare scontri di opinioni: potreste aver a che fare con persone eccessivamente attaccate alle loro idee o metodo di lavoro e non sarà facile andare d’accordo. Per quanto è possibile, andate oltre. E’ il momento ideale per ampliare gli orizzonti, uscire dai soliti schemi: dovete solo seguire l’istinto.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 3 agosto

In coppia: il partner potrebbe accusarvi di mancanza di tatto e diplomazia. Ma a voi sembrerà del tutto ingiustificato.

Soli: una persona vi attrae ma non sembra che ricambi. Anziché intestardirvi, volterete pagina.

