Oroscopo domani 30 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 30 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una discussione

Oroscopo domani Gemelli: umore

Per quanto siate intenzionati a spiegarvi o a mettere le cose in chiaro con una persona, potrebbe essere determinata a cogliervi in fallo. La dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe scatenare delle tensioni seguite da una discussione ma se sarete totalmente sinceri non avrete nulla di cui preoccuparvi. I fatti sosterranno le vostre parole. Ricordatelo e ne uscirete vincenti!

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: troverete il modo per superare un ostacolo presente nella relazione. Ci vorrà del tempo ma ciò vi permetterà di evolvere.

Soli: giocate la carta della dolcezza, del fascino, mostrate il vostro lato passionale e romantico. Conquisterete!

Oroscopo domani 30 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rimandare un progetto

Oroscopo domani Bilancia: umore

Se qualcosa vi sembra giusto andate avanti e sfruttatela al meglio. Potrebbe sembrare un consiglio ovvio, ma con la dissonanza Mercurio-Saturno rischiate di ignorarlo e insistere, impegnarvi per portare a termine un piano o un progetto. che potrebbe non andare da nessuna parte. In questo caso ammettetelo e chiudetelo in un cassetto. Lo riprenderete in un secondo momento.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: potreste essere preoccupati per il comportamento del partner e vi porrete delle domande. Riprendetevi: vi ama! Soli: aspetterete tutto il giorno un segnale dalla persona che vi attrae ma arriverà solo in serata…

Oroscopo domani 30 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): eventi inaspettati

Oroscopo domani Acquario: umore

Evitate di pianificare il programma di questo fine settimana poiché le cose potrebbero cambiare. Ciò che ora sembra importante, potrebbe essere superato da qualcosa che ha una priorità ancora più elevata. Ancora per alcuni giorni potrebbero esserci degli eventi inaspettati e la cosa migliore è mantenere le cose semplici. Avrete bisogno di tempo per sfruttare al meglio gli sviluppi di alcune situazioni che potrebbero sorprendervi ma che apriranno nuove porte.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: con il partner sarete impazienti, ostinati: evitate di imporvi. La dolce metà potrebbe essere più testardo/a di voi…

Soli: le avventure d’amore non mancano ma probabilmente eviterete di lanciarvi.

