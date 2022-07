Oroscopo domani 6 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una meritata pausa

Oroscopo domani Ariete umore

Se ultimamente siete stati molto impegnati nel lavoro, è il momento di concedervi una meritata pausa. Potreste anche leggere un libro stimolante o vedere un bel film: avranno il potere di distrarvi e rilassarvi. Attualmente la vita sociale è sicuramente brillante e questo mercoledì potrebbe essere un’opportunità per ricaricarvi prima di entrare in contatto con gli amici per un evento divertente.

Oroscopo domani Ariete 6 luglio amore

In coppia: volete intimità, passione… Se anche il partner ha questo stato d’animo, la serata sarà fantastica! Soli: uscite, lanciatevi nella conquista, dichiaratevi: niente e nessuno può resistervi. Oroscopo domani 6 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): prendete l’iniziativa! Oroscopo domani mercoledì 6 luglio Leone umore

In alcuni momenti prendere l’iniziativa e agire impulsivamente può essere utile. La dissonanza Luna-Giove indica che dovete seguire l’istinto. Se qualcuno vi offre un’opportunità che potrebbe favorire i vostri piani e che va accettata rapidamente, prendete in considerazione la possibilità di provarci. Siete orientati al successo e questa opportunità potrebbe essere la svolta. Oroscopo domani mercoledì 6 luglio Leone umore

In coppia: proponete al partner delle attività mirate a spezzare le abitudini. Apprezzerà sicuramente alcune novità, anche nell’eros… Soli: se volete incontrare una persona radicalmente diversa dai vostri ex, dovete semplicemente cambiare il vostro atteggiamento. Ma lo sapete…

Oroscopo domani 6 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): critici e impazienti

Oroscopo 6 luglio Sagittario: umore

Con la dissonanza Luna-Giove, oggi sarete particolarmente critici, impazienti soprattutto se non avete riposato abbastanza. Sarete comunque pronti all’azione ma gli altri vi sembreranno lenti, impossibili da scuotere e vi arrabbierete facilmente poiché la vostra impazienza sarà accentuata. In alcuni casi, di fronte alla pigrizia o alla malafede di colleghi o collaboratori andrete su tutte le furie.

Oroscopo domani Sagittario 6 luglio: amore

In coppia: con il partner potreste comportarvi in modo strano. Se ha un carattere forte, per evitare i conflitti date prova di dedizione.

Soli: il primo sguardo che scambierete con un’altra persona vi darà la certezza che è l’uomo o la donna della vostra vita.

