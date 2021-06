Oroscopo oggi 10 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): imboccare un nuovo percorso

Oroscopo domani Ariete umore

Con il Novilunio in Gemelli un’intuizione o un’idea significativa potrebbero farvi imboccare un nuovo percorso. Potreste vedere sotto una nuova luce un vecchio problema o un progetto e da ciò essere spinti a esplorare nuove opzioni. Le persone che incontrerete potrebbero avere un impatto maggiore di quanto pensiate ed essere “utili” nel portare nuove opportunità.

E’ un ottimo momento per apprendere qualcosa di nuovo, stabilire dei nuovi contatti e utilizzare il potere della comunicazione per portare avanti i vostri obbiettivi.

Oroscopo domani Ariete 10 giugno amore

In coppia: splendida intesa con il partner, moltiplicate i progetti e potreste averne uno riguardante il fine settimana: volete vivere un momento romantico!

Soli: una storia d’amore impegnativa al momento non è una vostra priorità, potreste vivere una relazione piacevole ma effimera.

Oroscopo domani 10 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ottimisti riguardo al futuro

Oroscopo domani giovedì Leone umore

La Luna Nuova in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore dei progetti, sulla visione che avete del futuro. Congiunta a Mercurio, per voi è un ottimo passaggio che vi permette di pensare all’avvenire con più ottimismo, anche se Saturno e Urano sono ancora in dissonanza e dovete sopportare dei limiti. Per il momento li accantonerete.

E con l’arrivo, domani, di Marte nel vostro segno, premerete l’acceleratore! Se in mente avete un obbiettivo da raggiungere, date ora il via: il successo sarà vostro.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: mille piccole dolci attenzioni per il partner che ve le renderà centuplicate: fusione totale.

Soli: giornata in cui potreste ripensare al passato e sperare di poter riannodare una relazione. Prima di lanciarvi, parlate con la persona, tastate il terreno.

Oroscopo domani 10 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fare ampio uso della diplomazia

Oroscopo 10 giugno Sagittario: umore

Il novilunio in Gemelli è nel vostro settore delle relazioni: attraverso le conversazioni potreste trovare un accordo nella vita personale o lavorativa o, ancora, negli affari. Non è escluso che arrivi una proposta o sarete voi a farla.

In poche parole, gli altri saranno fondamentali e se vorrete ottenere ciò che desiderate dovrete essere diplomatici. Non è escluso che riguardo a una relazione deciderete di voltare pagina per dare il via a un nuovo inizio.

Oroscopo domani Sagittario 10 giugno: amore

In coppia: la relazione si rinnova, la complicità si rafforza. Bei momenti che vi fanno ritrovare lo slancio dei primi giorni.

Soli: è nel giro delle amicizie che potrebbe nascere un nuovo amore. Vivete il presente senza porvi domande inutili.

