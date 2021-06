Oroscopo domani 10 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il Novilunio annuncia un rinnovamento



Oroscopo domani Gemelli giovedì 10 giugno 2021

Il Novilunio si compie nel vostro segno e annuncia un rinnovamento (che potrebbe tuttavia essere già in atto da un po’ di tempo) nel giro di tre mesi. Il passaggio rappresenta un punto culminante e un’opportunità per dare il via a un progetto per voi decisamente importante.

Cos’è che avete tanto a cuore? Rimboccate le maniche e otterrete il successo. La Luna Nuova è inoltre congiunta a Mercurio, sempre nel vostro segno, e insieme valorizzano tutto ciò che è legato alle negoziazioni, alla comunicazione.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 10 giugno: amore

In coppia: belle e dolci conversazioni vi metteranno in grado di capire meglio le reciproche esigenze.

Soli: incontri speciali ma dovete fare attenzione a non idealizzare le persone. Non dovete confondere i desideri con la realtà.

Oroscopo domani 10 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): si aprono nuovi orizzonti

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 10 giugno: umore

Il Novilunio in Gemelli al vostro segno annuncia un ottimo periodo, vi apre nuovi orizzonti. Visto che è congiunto a Mercurio, potreste essere spinti a contattare una persona del passato che aprirà la porta a nuove ed entusiasmanti possibilità. Non è escluso abbiate voglia di acquisire nuove competenze frequentando un corso di studio: è un ottimo momento per apprendere qualcosa, vi sarà utile al massimo!

Potreste avere la sensazione che le cose procedano lentamente ma evitate di essere impazienti:: il tempo è un alleato indispensabile per avere la riuscita.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 10 giugno: amore

In coppia: con il Novilunio è la giornata giusta per trovare soluzioni a eventuali problemi ma attenzione a fare sogni impossibili. Più che del vostro intuito dovete fidarvi del partner.

Soli: c’è chi vi corteggia ma occhi aperti, le sue intenzioni potrebbero non essere serie. Mettetevi al riparo da eventuali delusioni.

Oroscopo domani 10 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): orgogliosi di voi stessi

Oroscopo domani Acquario di giovedì 10 giugno: umore

Il Novilunio in Gemelli per il vostro segno è eccellente: qualcosa che concluderete positivamente, in cui otterrete la riuscita, farà arrivare dei complimenti e sarete orgogliosi di voi stessi. Il passaggio può essere anche una forte spinta per ripartire da zero riguardo a una relazione o a un progetto oppure accrescere il desiderio di condividere le vostre idee e concretizzarle.

Nel lavoro, potrebbero inoltre arrivare delle nuove opportunità ben più soddisfacenti e che solleciteranno il vostro entusiasmo.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 10 giugno: amore

In coppia: la Luna Nuova annuncia un ritorno di fiamma, grande passione. Sarà d’aiuto a sdrammatizzare piccoli problemi con il partner.

Soli: il Novilunio vi invita a brillare, esibire il fascino e conquistare! Al contempo, a evitare di idealizzare chi vi corteggia.

