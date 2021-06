Oroscopo oggi 4 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): aggressivi con le persone care

Oroscopo domani Ariete umore

Anche se doveste avere qualcosa di urgente di cui devi occuparvi, non è detto che oggi avrete voglia di affrontarla. La dissonanza Marte-Plutone annuncia che una questione non andrebbe ignorata eppure potreste rimandare. Ma domani, sarete costretti a rimboccare le maniche e impegnarvi.

Gli aspetti odierni, inoltre, vi rendono più emotivi del solito e potreste diventare aggressivi con le persone care. Probabilmente non avranno fatto o detto nulla di male e l’atteggiamento che potrebbe avere un effetto boomerang, ritorcersi contro di voi.

Oroscopo domani Ariete 4 giugno amore

In coppia: volendo potrete allentare le tensioni e far di nuovo spazio all’armonia con il partner.

Soli: voglia di stare per conto vostro e non è escluso che un/a ex sia ancora al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo domani 4 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): volete avere ragione a tutti i costi

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Oggi e domani, potrebbero circolare delle tensioni e la vostra testardaggine non sarà d’aiuto. Sul posto di lavoro non sono escluse delle lotte di potere e anche le piccole cose scateneranno irritazione, non sopporterete chi interferirà su ciò che dite o fate. In qualsiasi conversazione cercherete di avere ragione a tutti i costi ma chiedetevi se le opinioni degli altri siano davvero sbagliate…

Rimanendo fermi sulle vostre idee non ci sarà scambio né un vero dialogo. Con un atteggiamento più elastico, potreste imparare qualcosa da chi avete di fronte.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: con il partner per capirvi basta uno sguardo! Nell’aria c’è dolcezza e sensualità, l’amore è sincero.

Soli: in vista c’è un’avventura: cercate di vivere il presente senza investire troppo sulla situazione.

Oroscopo domani 4 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la Luna in Ariete porta un po’ di sollievo

Oroscopo 4 giugno Sagittario: umore

La Luna in Ariete porta un po’ di sollievo, vi sentite emotivamente più leggeri, oggi e domani saprete cosa fare per attirare l’attenzione di alcune persone che, nel lavoro, vi erano sembrate indifferenti. Potreste farvi notare, ad esempio, per la rapidità con cui svolgete gli impegni. In ogni caso, evitate di esagerare.

La dissonanza Mercurio-Nettuno, inoltre annuncia che per quanto riguarda le finanze, un falso senso di sicurezza potrebbe spingervi a prendere una decisione affrettata di cui in seguito potreste pentirvi.

Oroscopo domani Sagittario 4 giugno: amore

In coppia: è giusto dare spazio alle esigenze del partner ma tenete presente che non dovete trascurare le vostre.

Soli: l’atmosfera è leggera, in vista ci sono nuove conoscenze ed un’ottima giornata per corteggiare chi vi attrae!

