Oroscopo oggi 8 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una marcia in più

Oroscopo domani Ariete umore

La complicata opposizione Marte-Plutone è sul punto di terminare e nei prossimi giorni vi sentirete sollevati, sarete più calmi, avrete un approccio rilassato. I transiti odierni favoriscono una maggiore attenzione ai cinque sensi, al comfort, alle attività semplici

Per trovare nuovi modi per utilizzare le vostre risorse in modo efficiente, sul fronte denaro e gli affari, seguite l’intuito. Con il buon aspetto Luna-Marte oggi avete una marcia in più, sarete più motivati del solito.

Oroscopo domani Ariete 8 giugno amore

In coppia: parole dolci con il partner ma non sono esclusi piccoli battibecchi che, per fortuna, passeranno rapidamente.

Soli: l’atmosfera è favorevole a un flirt ma la persona potrebbe illudervi facendovi credere ben altro. Occhio alle illusioni.

Oroscopo domani 8 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): difficoltà a prendere delle decisioni

Oroscopo domani martedì Leone umore

Iniziate ad avvertire le vibrazioni di Marte che da venerdì entrerà nel vostro segno. Per il momento forma una dissonanza con Plutone e la vostra volontà d’agire o di prendere delle decisioni sembra essere complicata. Ma potreste pur sempre imboccare una strada alternativa, agire o decidere in un altro modo…

In ogni caso, preparatevi a vivere un periodo un po’ agitato. In serata, la Lune entrerà in Gemelli e sarà in armonia con Saturno: contatti di lavoro e colleghi del passato potrebbero offrirvi nuove opportunità.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: dolcezza e gesti affettuosi sono nel programma della giornata. Sfruttate fino in fondo questi bei momenti.

Soli: sperate di fare una conquista ma siete molto esigenti. Forse dovreste rivedere le vostre aspettative.

Oroscopo domani 8 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): trovare un compromesso

Oroscopo 8 giugno Sagittario: umore

Potrebbe essere necessario risolvere uno o più problemi emersi di recente. Con le dissonanze attuali potreste essere costretti a prendere alcune decisioni. La chiave per migliorare le cose può essere nel rimanere in contatto e negoziare con le persone coinvolte.

E se fosse necessario trovare un compromesso, non esitate: al momento potrebbe essere l’opzione migliore. Potrebbe inoltre essere necessario discutere e rinegoziare un contratto importante. Esaminate bene dettagli e parlate in modo chiaro.

Oroscopo domani Sagittario 8 giugno: amore

In coppia: agli occhi del partner oggi sembrerete un po’ lunatici. In effetti non sapete bene cosa volete.

Soli: gli aspetti odierni non parlano di conquiste e incontri. Se avete un appuntamento fareste bene a rimandare.

