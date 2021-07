Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 13 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 13 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 13 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): avete il tocco magico



Oroscopo domani Gemelli martedì 13 luglio 2021

Grazie alla congiunzione Venere-Marte in Leone, sul fronte della comunicazione oggi sarete imbattibili: in qualsiasi conversazione mostrerete passione, energia ed entusiasmo. Indipendentemente da ciò che state facendo o promuovendo, ad esempio il lancio di un nuovo progetto, sarete in grado di convincere chiunque.

Se avete intenzione di vendere qualcosa, nessun problema: ci riuscirete in un batter d’occhio. Oggi avete il tocco magico! E’ la giornata ideale per dare una raddrizzata alle finanze.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 13 luglio: amore

In coppia: il quotidiano un po’ vi pesa ma invece di criticare sarete propositivi. Bravi/e!

Soli: è nel lavoro che potreste conoscere una persona e non sarete indifferenti al suo fascino.

Oroscopo domani 13 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): al centro della scena

Oroscopo domani Bilancia di martedì 13 luglio: umore

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno. Per oggi cercate di rimanere dietro le quinte. Avete bisogno di silenzio, di uno spazio solo per voi così da poter riflettere tranquillamente. Probabilmente siete un po’ stanchi – anche mentalmente – e avete bisogno di ricaricare le batterie.

Al contempo, con la congiunzione Venere-Marte, oggi sarete comunque al centro della scena: ovunque andrete attirerete l’attenzione, tutti guarderanno nella vostra direzione. Se volete fare buona impressione su qualcuno, ci riuscirete.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 13 luglio: amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di qualcosa: cercate di non reagire in modo acceso e di ascoltare le lamentele…

Soli: persone che vi corteggiano ci sono, forse aspettano una risposta ma non sapete cosa dire: nessuna vi piace.

Oroscopo domani 13 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottimi risultati nelle finanze

Oroscopo domani Acquario di martedì 13 luglio: umore

Il buon aspetto tra Mercurio e Giove potrebbe far arrivare risultati ottimi nelle finanze. Potreste ad esempio concludere un affare oppure nel lavoro guadagnerete di più. Se avete intenzione di chiedere un aumento è il momento di farvi avanti, avere un colloquio con il boss.

Grazie alla congiunzione Venere-Marte in Leone, inoltre, se pensate di dare il via a un progetto con una persona, andrà alla grande. Più in generale, questo aspetto può essere d’aiuto a trovare un collaboratore, un socio o un alleato perfetti e, insieme, raggiungere la vetta del successo.

Oroscopo domani Acquario di martedì 13 luglio: amore

In coppia: circola grande leggerezza, siete aperti a tutte le proposte del partner. Insieme avete voglia di fare nuovi progetti.

Soli: sfruttate il fascino, la sensualità e la capacità di socializzare. In questo modo moltiplicherete le possibilità di incontrare l’amore.

