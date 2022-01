Oroscopo domani domenica 23 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Finché non avrete chiarito a qualcuno che un problema dev’essere affrontato, avrete la sensazione di non poter andare avanti. E’ una giornata in cui vi sentite emotivamente forti e non intendete mollare. La persona in questione potrebbe provare a mettervi KO a suon di parole ma prestate attenzione a ciò che dirà. Si sta davvero concentrando sui fatti o parla con il solo obbiettivo di farvi esplodere?