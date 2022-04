Mercurio in Toro vi spinge a essere collaborativi, ad avere una visione più equilibrata della vita e delle altre persone. Questa tendenza può essere positiva per le relazioni e la vostra vita sociale. Il pianeta è in buon aspetto con Venere, il che indica alcuni eventi sociali piacevoli e gratificanti. Un pranzo, una riunione o un’uscita con gli amici metteranno in grado di rilassarvi!