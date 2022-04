Oroscopo domani 20 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Il Sole entra in Toro in ottimo aspetto con il vostro segno: l’atmosfera sarà armoniosa, nel lavoro arriveranno nuove opportunità per progredire, ampliare il raggio d’azione, vivere nuove avventure professionali. Potreste riprendere a studiare, frequentare un corso: ciò vi darà la possibilità di migliorare il lavoro. La congiunzione Sole-Mercurio, più in generale, vi spingerà a spezzare la routine e avventurarvi in territori inediti.