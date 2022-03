Oroscopo domani martedì 29 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Pesci oggi sarete spinti a dare il via a un nuovo interesse, a un hobby, a qualcosa che vi appassiona: attingere al talento e alla creatività sarà molto gratificante. La capacità di apprendere in qualsiasi cosa che sperimenterete è alla base del buonumore odierno. Gli alti e bassi nelle relazioni, grazie al senso dell’umorismo e alla volontà di chiudere un occhio, sono più facili da gestire.