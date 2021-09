Oroscopo domani sabato 18 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 18 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): poco comprensivi

Oroscopo domani Cancro 18 settembre: umore

Potreste non essere comprensivi come al solito. Con la dissonanza Venere-Saturno alcune persone che vi circondano saranno esigenti. Anche se il loro atteggiamento è irritante, ce la farete a chiudere un occhio? In caso contrario, la presenza di Marte in Bilancia indica che sarà positivo concedervi qualcosa che migliori l’umore. Decidete voi cosa vi mette in grado di rilassarvi e distrarvi.

Oroscopo domani Cancro 18 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: l’atmosfera è romantica ed è la giornata per parlare con dolcezza dei progetti futuri a due. Soli: potrebbe scattare un feeling con una persona ma voi rischiate di volere tutto e subito… Lasciate che le cose di snodino in modo naturale. Oroscopo domani 18 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): giornata all’insegna della pigrizia

Oroscopo domani Scorpione 18 settembre: umore

Concedetevi una giornata di totale pigrizia e relax. Quante volte potete permettervelo? Allora, fate in modo che il ritmo sia lento… E se lavorate, applicate questo ritmo. Dovete pensare prima di tutto a voi, alle vostre esigenze. E’ il sabato ideale per comunicare in piena tranquillità con le persone care. Quando nel corso della giornata la Luna entrerà in Pesci, lo stress dovuto al lavoro diminuirà, lo stato d’animo sarà più leggero.

Oroscopo domani Scorpione 18 settembre: amore

In coppia: il vostro è un amore per sempre e oggi lo direte, lo proverete… E la passione è al top! Soli: il vostro lato romantico è accentuato e partirete alla conquista – senza timore – di chi vi attrae. Splendida giornata!

Oroscopo domani 18 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dolci conversazioni con le persone care

Oroscopo Pesci 17 settembre: umore

Con la Luna in Acquario, alle spalle del vostro segno, avvertite forte l’esigenza di ricaricarvi, riposare e non permettere a chi vi circonda di esaurire le vostre energie. La Luna è in buon aspetto con Mercurio: è un’ottimo sabato per praticare la meditazione, yoga, qualunque pratica mirata a ritrovare la pace interiore. Volendo, è la giornata giusta per avere conversazioni dolci, sensibili con le persone a voi care.

Oroscopo Pesci 17 settembre: amore

In coppia: bisogno di ricaricare le batterie? Parlatene con il partner. Vi capirà perché ha la stessa vostra esigenza. In ogni caso, vivrete momenti sensuali.

Soli: occhio: la tendenza è quella di sovrastimare una persona incontrata di recente. Mettetevi al riparo da eventuali delusioni.

