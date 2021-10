Oroscopo domani sabato 9 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Sole, Mercurio, Marte in Bilancia puntano i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Se oggi dovete lavorare, è possibile che lo facciate da remoto. In generale, spostarvi per andare al lavoro oggi potrebbe pesare parecchio: avrete voglia di restare nel dolce nido. Se, invece, non lavorate, il transito è perfetto per rilassarvi, trascorrere eventualmente del tempo con le persone care.

Oroscopo domani Cancro 8 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: La presenza di Mercurio retrogrado non è d’aiuto a stabilire un dialogo costruttivo. Ciascuno rimane fermo sulle sue posizioni. Soli: cercate di essere più positivi. Non farete ugualmente conquiste ma se non altro la giornata trascorrerà in modo più piacevole. Oroscopo domani 9 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concedervi un regalino

Oroscopo domani Scorpione 9 ottobre: umore

Per il vostro segno, è noto, non esistono le mezze misure: bianco o nero, tutto o niente. Ma con la congiunzione Luna-Venere pur appagando qualche desiderio dovete rimanere entro limiti ragionevoli. In particolare se doveste lanciarvi nelle spese. Il transito infatti accentua il desiderio di regalarvi piacere, ottenere ciò che volete a tutti i costi. E concedervi un regalino potrebbe essere uno dei piaceri della giornata.

Oroscopo domani Scorpione 9 ottobre: amore

In coppia: qualche disaccordo, forse a causa del lavoro o del denaro. Forse dovete fare una scelta ma il partner sembra un po’ distante. Soli: grandi aspettative nei confronti di chi vi corteggia. Se volete dare il via a una storia andateci piano.

Oroscopo domani 9 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): generosi e altruisti

Oroscopo Pesci 8 ottobre: umore

La congiunzione Luna-Venere in Sagittario accentua la vostra generosità, l’altruismo e sarete felici di rendervi utili, dare una mano, far tornare il sorriso a una persona giù di corda. Potreste essere generosi anche con chi non conoscete oppure con un genitore anziano. Andarlo/a trovare per lui/lei rappresenterà una gioia e ciò vi farà piacere. Fare del bene, oggi è la vostra missione!

