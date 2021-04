Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 14 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): grande sicurezza e autostima



Oroscopo Toro umore

Venere entra nel vostro segno, fino al 9 maggio, e vi dota di grande fascino, irradiate belle energie, avrete voglia di aggiungere bellezza e glamour alla vostra vita. Vorrete apparire al meglio e per questo rinnoverete l’immagine, sarete pronti a concedervi ciò che vi piace veramente.

Che si tratti di un colloquio di lavoro o della necessità di un cambiamento, il pianeta rosa vi regalerà una bella sicurezza, rinnovata autostima e magnetismo. Anche nella vita sociale sarete spinti a contattare e frequentare.

Oroscopo toro amore

In coppia: con Venere in Toro c’è un grande ritorno della passione, dei sentimenti, voglia di regalare piacere al partner e a voi stessi.

Soli: potrebbe scattare una forte attrazione fisica ma, attenzione, ci saranno che bei sentimenti,

Oroscopo 14 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): sperimentare nuove esperienze

Oroscopo vergine umore

Venere sbarca in Toro, sosterà fino al 9 maggio, e il vostro desiderio sarà quello di sperimentare nuove esperienze, uscire dal solito quotidiano e vi sentirete più leggeri, rimuginerete di meno. Il pianeta vi spinge a entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e avrete la possibilità di far risplendere la vostra personalità.

Il transito farà arrivare bei complimenti nel lavoro, il vostro impegno e la qualità di quanto svolgete sarà apprezzato. Non è esclusa una promozione.

Oroscopo vergine amore

In coppia: un po’ insoddisfatti vi rifugerete nell’immaginazione, farete dei sogni difficilmente realizzabili.

Soli: la mancanza di realismo potrebbe spingervi verso flirt e avventure deludenti. Piedi per terra.

Oroscopo 14 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): occhio all’impazienza

Oroscopo capricorno umore

L’arrivo di Venere in Toro, fino al 9 maggio, renderà le prossime settimane molto piacevoli, vi spingerà a dedicarvi anche agli hobby e ai passatempi preferiti. Se di recente siete stati molto impegnati nel lavoro, apprezzerete la calma che deriva trascorrendo del tempo in un ambiente tranquillo e rilassarvi. Il pianeta rosa, inoltre, vi doterà di maggiore sicurezza nel vostro fascino, nelle qualità e il talento: le persone vi apprezzeranno e lo dimostreranno.

Per oggi, tuttavia, occhio all’impazienza: avrete la sensazione che tutto proceda a passo di lumaca e rischiate di commettere degli errori.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: nella relazione circola grande leggerezza e il partner dimostrerà pienamente i sentimenti che prova per voi.

Soli: conquistate a suon di dolcezza e sensualità: scioglierete il cuore di una persona!

