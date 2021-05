Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 15 maggio 2021: Oroscopo 15 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): forte desiderio di evadere



Oroscopo Gemelli sabato 15 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di sabato 15 Maggio per il segno dei Gemelli?

Forte desiderio di evadere e fare ciò che più vi piace ma al contempo la Luna in Cancro accentua la vostra golosità e per alcuni è un modo per riempire un vuoto, la mancanza di qualcosa o qualcuno. Evitate di svuotare il frigo o rimpinzarvi di dolci: non fa bene alla linea ma prima di tutto alla salute.

Il passaggio vi rende inoltre, molto sensibili ma se una persona sta attraversando delle difficoltà, non significa che dovete farle vostre. La tendenza odierna è quella di accollarvele emotivamente ma se davvero volete sostenerla forse sarebbe meglio fare qualcosa di pratico.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi sabato 15 maggio: amore

In coppia: il partner potrebbe avere qualche preoccupazione e farete di tutto per far tornare il sorriso.

Soli: avete le carte in regola per conquistare e ben poche persone sapranno resistere al vostro fascino!

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): poco tempo per voi stessi

Oroscopo Bilancia di sabato 15 maggio: umore

E’ un sabato in cui non mancheranno obblighi, responsabilità – anche familiari – e non avrete la possibilità di eludere alcunché.. Di sicuro non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi così da rilassarvi. Con Marte in Cancro, da qualche tempo lavorate più del solito e al riguardo dedicate più attenzioni.

Allora: nel fine settimana concedetevi qualche pausa per ricaricare le batterie e martedì prossimo sarete pronti ad affrontare qualsiasi situazione.

Oroscopo Bilancia di sabato 15 maggio: amore

In coppia: evitate che questioni di poco conto rovinino la bella intesa che avete stabilito nella relazione.

Soli: il fatto che vi piaccia una persona non vi impedirà di occhieggiare altrove… E vi ritroverete a dover scegliere.

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il lavoro scatena stress

Oroscopo Acquario di sabato 15 maggio: umore

I passaggi odierni non sono di tutto riposo ma la cosa riguarda anche gli altri segni. Non dovete preoccuparvi dunque, né entrare in ansia se avrete la sensazione di non vedere una via d’uscita o c’è una battuta arresto perché è un fatto temporaneo.

È probabile che le situazioni riguardanti il lavoro o gli affari creino stress e la cosa migliore è canalizzare le energie in uno sport o nell’esercizio fisico. Tenere presente che a partire dal 20, quando il Sole entrerà in Gemelli, tornerà la leggerezza, alcune questioni si sbloccheranno.

Oroscopo Acquario di sabato 15 maggio: amore

In coppia: bisogno di distrarvi, evadere dal quotidiano per conto vostro. Fatelo, è importante per mantenere armonia ed equilibrio.

Soli: se volete un incontro, dovete uscire, darvi da fare. L’amore non bussa mai direttamente alla porta.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: sfruttare le opportunità finanziarie

TORO: pensare alle vostre esigenze

CANCRO: irritabili e permalosi

LEONE: meglio stare per conto vostro

VERGINE: il peso delle responsabilità

SCORPIONE: scontri con i colleghi

SAGITTARIO: mantenere un profilo basso

CAPRICORNO: bisogno di distrarvi

PESCI: sintonia nelle relazioni