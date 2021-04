Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 15 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): nel lavoro c’è chi vi sostiene

Oroscopo Cancro 15 aprile: umore

Nel lavoro, evitate che i dubbi oggi prendano il sopravvento: il buon aspetto Sole-Giove, infatti, vi farà toccare con mano che c’è chi vi sostiene, sono i vostri più grandi fan! E’ probabile inoltre che si presentino delle opportunità che vi aiuteranno a fare un passo avanti per realizzare le vostre ambizioni.

Tuttavia se avete la sensazione di essere manipolati, stabilite dei limiti più solidi. Sapete bene cosa è meglio per voi, dunque non lasciate che altre persone si permettano di interferire nei vostri piani.

Oroscopo Cancro 15 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: darete prova di grande elasticità. Oggi non avete nessuna intenzione di discutere.

Soli: potreste esitare tra due persone tra loro molto diverse: una vi intriga ma è complicata e l’altra vi ispira fiducia ed è saggia. Opterete per la saggezza.

Oroscopo 15 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): riconquistare un/a ex

Oroscopo Scorpione 15 aprile: umore

Le emozioni sono intense e il consiglio dei pianeti è quello di essere cauti quando vi esprimete. Potreste voler dire chiaramente ciò che pensate a una persona in particolare e sentirvi giustificati. Ma cosa accadrà se, come è probabile, la incontrerete di nuovo? Nessun problema se volete porre fine alla relazione ma se volete mantenere l’amicizia, andateci piano.

Al contempo, l’arrivo – ieri – di Venere in Toro, annuncia che è un buon momento per firmare contratti, stringere accordi e dare il via a nuove collaborazioni.

Oroscopo Scorpione 15 aprile: amore

In coppia: raggiungerete un equilibrio: molto piacevole nel presente e promettente per il futuro.

Soli: potreste avere in mente di riconquistare un ex: apparentemente non ci sono ostacoli ma è una buona idea tornare indietro? Prima di lanciarvi, fatevi questa domanda.

Oroscopo 15 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una nuova direzione

Oroscopo Pesci 15 aprile: umore

Forse state pensando di mollare situazioni ormai superate, imboccare una nuova direzione e con il buon aspetto Sole-Giove sarete al riguardo parecchio impegnati. Il cambiamento potrebbe essere collegato a un’altra persona – un amico o una nuova conoscenza – intenzionata a voler affrontare la sfida insieme a voi.

In ogni caso se sentite che potrebbe subentrare una malsana competizione o addirittura invidia e gelosia, prima di iniziare l’avventura sarebbe saggio da parte vostra stroncare sul nascere questo atteggiamento.

Oroscopo Pesci 15 aprile: amore

In coppia: molto intraprendenti sul fronte eros, oggi saprete come risvegliare il desiderio della dolce metà.

Soli: il cielo astrale vi spinge a dare nuovo slancio alla vita affettiva. E in effetti potrebbe scattare un’attrazione irresistibile!

