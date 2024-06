Oroscopo Acquario, settimana 9-15 giugno 2024, realizzerete sogni a lungo in sospeso.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana Sii un buon ascoltatore e suggerisci anche soluzioni ai problemi. Puoi essere premuroso e questo renderà la storia d’amore più romantica. Il romanticismo in ufficio suona bene nel lavoro di narrativa, ma i nativi maschi sposati non devono caderci perché la vita familiare sarà compromessa. I nativi single dell’Acquario potrebbero incontrare qualcuno di speciale nella prima parte della settimana.

Oroscopo del lavoro Acquario questa settimana

La tua prestazione potrebbe non essere all’altezza nella prima parte della giornata. Ciò potrebbe suscitare l’ira dei capi. Tuttavia, le cose torneranno sulla buona strada con il passare della settimana e riuscirai a raggiungere gli obiettivi. Il tuo atteggiamento è fondamentale durante le riunioni del team e sii cordiale con il team sul posto di lavoro. I nuovi incarichi richiederanno che tu trascorra ore extra sul posto di lavoro.

Oroscopo dei soldi Acquario questa settimana

Sei finanziariamente buono e questo ti consente di realizzare sogni a lungo in sospeso. Puoi acquistare gioielli e anche pianificare una vacanza all’estero. Gli uomini d’affari possono avere problemi legati ai fondi, ma in questo caso un cliente o un partner può essere di grande aiuto. La seconda parte della settimana è utile per risolvere una disputa monetaria esistente con un parente o un fratello. Puoi anche optare per investimenti in azioni, commercio e attività speculative.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana La tua salute sarà intatta questa settimana e nessun problema di salute serio ti disturberà. Alcuni nativi dell’Ariete possono lamentare dolore al petto o problemi respiratori ed è necessario consultare un medico ogni volta che si avverte disagio. La pressione dell’ufficio dovrebbe essere lasciata fuori casa mentre si entra. Puoi scegliere la prima parte della settimana per smettere di fumare e alcol.