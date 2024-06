Oroscopo Ariete, settimana 16-22 giugno 2024, conflitti sul posto di lavoro.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Oroscopo dell’amore per l’Ariete questa settimana Tieni le tue carte romantiche più vicine al petto. Questa settimana possono esserci sorprese in amore. Aspettati che una nuova persona entri nella tua vita. Chi ha già una relazione vedrà l’approvazione dei propri genitori. Alcune relazioni amorose a distanza che erano sull’orlo della separazione avranno una nuova prospettiva di vita. Sii calmo anche quando hai dei disaccordi e la tua pazienza funzionerà nella storia d’amore.

Oroscopo del lavoro Ariete questa settimana

Continua il tuo impegno lavorativo. I capi saranno contenti della tua produttività. Potrebbero esserci problemi minori legati all’ego, ma rimarrai illeso. Mantenere un buon rapporto con gli anziani e i membri del team. Chi si aspetta un aumento o una promozione avrà motivi per sorridere. Gli uomini d’affari possono avere fiducia nelle nuove prospettive. Arriveranno fondi per le attività promozionali. Non entrare nei pettegolezzi d’ufficio o nella politica. Stai lontano dai drammi dell’ufficio.

Oroscopo dei soldi Ariete questa settimana

Finanziariamente sei fortunato questa settimana. La ricchezza arriverà da diverse fonti. Puoi prendere decisioni relative all’acquisto del veicolo e di una nuova casa. Alcune donne risolveranno una controversia monetaria con i colleghi. Alcuni professionisti possono aspettarsi un aumento dello stipendio che avrà un impatto sul saldo bancario. Questo è un buon momento per fare piani di investimento intelligenti. Potresti anche andare avanti con l’idea di tentare la fortuna in azioni, commercio e affari speculativi.

Oroscopo della salute dell’Ariete questa settimana Evitare abitudini malsane nella vita, inclusi alcol e fumo. Rendi l’esercizio fisico una parte del tuo stile di vita. Attenersi a una dieta sana priva di oli e grassi. Scegli più frutta e verdura per rimanere fresco ed energico questa settimana. Bevi molta acqua per evitare problemi di disidratazione. Dovresti anche fare attenzione alla febbre virale o all’infezione alla gola.