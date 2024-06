Oroscopo Bilancia, settimana 9-15 giugno 2024, salute in buona forma.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana Assicurati di mantenere un buon rapporto con l’amante e di dedicare più tempo alla relazione amorosa. Il tuo partner preferisce la tua presenza e apprezza l’emozione. Sii sincero in amore ed evita discussioni su affari fragili. Non lasciare che una terza persona faccia chiamate nella vostra relazione. I Bilancia sposati dovrebbero stare lontani dalle relazioni extraconiugali che possono avere un impatto serio sulla vita familiare. Le donne single possono aspettarsi una proposta mentre partecipano a una funzione familiare o a un evento ufficiale.

Oroscopo del lavoro Bilancia questa settimana

Sii professionale nell’approccio e questo ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi legati al lavoro. Alcuni anziani, inclusi team leader e manager, sono tenuti a prendere decisioni rigorose che potrebbero disturbare personalmente alcuni colleghi. Tuttavia, devi farlo perché il successo professionale è il tuo motto. Le tue capacità comunicative funzioneranno durante la gestione di un cliente dall’estero. Commercianti, uomini d’affari e imprenditori saranno felici di vedere risultati positivi nei guadagni.

Oroscopo dei soldi Bilancia questa settimana

Questa settimana non emergeranno problemi finanziari seri. E con questo puoi facilmente spendere soldi per soddisfare i tuoi desideri. Puoi vendere una proprietà o comprarne una. Alcune donne acquisteranno gioielli in oro o diamanti mentre gli anziani divideranno la ricchezza tra i bambini. Coloro che vogliono donare soldi in beneficenza possono farlo nella seconda parte della settimana.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana Potrebbero esserci problemi medici minori, ma la vita di routine non sarà influenzata. Se hai problemi legati al sonno, opta per metodi naturali piuttosto che per farmaci. Alcuni anziani avranno difficoltà respiratorie e dolori alle articolazioni che richiederanno attenzione. Coloro che hanno programmato un intervento chirurgico possono procedere.