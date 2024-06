Oroscopo dei soldi e del denaro per la settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2024 per tutti i segni.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Il denaro arriverà e sarai in grado di prendere decisioni finanziarie vitali. Puoi tentare la fortuna nel settore immobiliare e gli anziani possono anche prendere in considerazione l’idea di immergere la ricchezza tra i bambini.

Nessuna questione legale o medica ti richiederà di spendere grandi somme questa settimana. Alcune donne avranno bisogno di spendere per una festa a casa o in ufficio.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

La prosperità finanziaria ti consentirà di prendere decisioni cruciali sugli investimenti, tra cui azioni e commercio. Puoi procedere con il piano di acquisto della proprietà mentre alcune donne dovranno spendere per una festa in famiglia.

Gli anziani possono considerare di dividere la ricchezza tra i bambini. Gli uomini d’affari vedranno l’opportunità di stipulare nuovi contratti e questo promette anche un afflusso senza ostacoli di ricchezza. L’ultima parte della settimana è buona anche per donare in beneficenza.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Il denaro arriverà con il passare della settimana. Puoi vendere o acquistare un immobile. Alcune quote in sospeso da tempo verranno saldate e investirai anche in azioni, commercio e attività speculative. Considera l’acquisto di un veicolo o di una casa. Vai avanti con un piano di vacanza o acquista gadget elettronici per la casa. Potresti anche prendere in considerazione l’acquisto di articoli di lusso.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

La ricchezza aumenterà e avrai bisogno di un piano finanziario adeguato per risparmiare per i giorni difficili. Non spendere troppo per il lusso. Potresti tentare la fortuna in affari speculativi mentre alcuni nativi del Cancro pianificano una vacanza all’estero con la loro famiglia. Potresti anche vincere una battaglia legale sulla proprietà. L’ultima parte della settimana è buona anche per l’acquisto di immobili.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

La ricchezza arriverà, ma è saggio avere un piano monetario adeguato poiché risparmiare denaro è la tua priorità. Puoi acquistare una proprietà o un gioiello che costituisce un investimento ma non spendere per un veicolo. Gli uomini d’affari raccoglieranno fondi attraverso i promotori mentre potresti anche aspettarti buoni ritorni dagli affari. Evita di prestare una grande somma perché potresti avere problemi a recuperarla.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

La prosperità ti assiste questa settimana. Venderai un immobile o ne comprerai uno. Alcune donne erediteranno la proprietà mentre gli anziani possono aspettarsi il successo in una questione legale sulla ricchezza.

I Vergine saranno felici di donare soldi in beneficenza, ma assicurati che non colpiscano gravemente il tuo portafoglio. Gli anziani possono anche prendere in considerazione la divisione della proprietà nella prima metà della settimana.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Considera opzioni di investimento sicure. Nonostante i soldi arrivino da diverse fonti, la tua priorità dovrebbe essere quella di risparmiare per i giorni difficili. Potresti aver bisogno di soldi per raccogliere fondi per affari o per aiutare un amico bisognoso. Un fratello ti chiederà anche un aiuto monetario che non potrai rifiutare. Questo è un buon momento per rimborsare tutti i prestiti e chiudere le passività finanziarie.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Ci saranno problemi finanziari minori, ma la vita di routine non verrà influenzata. Il tuo reddito derivante da investimenti precedenti potrebbe non essere conforme alle aspettative. Evita investimenti su larga scala negli affari, ma i trader possono aspettarsi buoni rendimenti. La prima parte della settimana è buona per raccogliere fondi tramite promotori mentre potete anche acquistare un nuovo immobile o ristrutturare la casa esistente.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Evitate lo shopping e non fate investimenti su larga scala. Sebbene i fondi comuni di investimento siano una buona opzione, questa settimana salta il mercato azionario e le attività speculative. Puoi risolvere una controversia monetaria che coinvolge un amico o un parente. Esiste la possibilità di vincere una battaglia legale sulla proprietà.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

La situazione finanziaria sarà buona. Vedrai il denaro proveniente da diverse fonti. Un investimento precedente porterà anche un buon reddito che ti indurrà a fare ulteriori investimenti. Riuscirai a ottenere buoni rendimenti negli affari. Puoi inviare denaro per la felicità personale, ma assicurati che non venga speso per cose inutili e che anche il risparmio sia cruciale a lungo termine. La settimana è buona anche per firmare nuovi accordi commerciali.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

La prima metà della settimana non sarà produttiva in termini di ricchezza. Ci saranno piccoli problemi finanziari, soprattutto quando ti occupi di finanza. Tuttavia le cose miglioreranno con il passare della settimana. Questa settimana è buona per investire, soprattutto in terreni, azioni e commercio. Prima di investire in attività speculative, studia il mercato poiché non è necessario investire alla cieca e perdere denaro.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Ci saranno opportunità di acquistare oggetti di lusso e una casa. Alcuni nativi prenderanno in considerazione l’acquisto di un nuovo veicolo. Puoi tentare la fortuna con azioni e affari speculativi, ma la guida di un esperto sarà utile. Gli anziani saranno desiderosi di risolvere vecchie controversie finanziarie. Gli uomini d’affari dovrebbero stare attenti ai nuovi partner, soprattutto quando si tratta di soldi.

