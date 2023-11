Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2023 per tutti i 12 segni dello zodiaco: lavoro e amore e di più per ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci, ecco cosa hanno in serbo per voi le stelle

Ariete

(dal 21 marzo al 19 aprile)

La previsione dell’oroscopo settimanale dice: accendi la tua fiamma, abbraccia l’inaspettato

Questa settimana, Ariete, preparati ad essere sfidato, emozionato e definitivamente cambiato. La vita riesce a scuotere le cose quando meno te lo aspetti, ma ricorda: sei un ariete infuocato con corna d’acciaio.

Preparati all’inaspettato questa settimana! Con le attività cosmiche che creano potenti influenze sulla tua vita personale e professionale, aspettati cambiamenti improvvisi e svolte degli eventi. Anche se questo potrebbe scuotere un po’ la tua routine, ricorda che il cambiamento spesso catalizza la crescita e la trasformazione. Con un’energia feroce come la tua, puoi gestire tutto ciò che ti capita.

Lavoro: questa settimana sii flessibile, aperto e creativo con i tuoi obiettivi di carriera. Evita qualsiasi conflitto di idee in modo da poter iniziare progetti o nuovi incarichi con una mentalità positiva. Mantieni un rapporto di lavoro armonioso con i tuoi partner commerciali e scopri nuovi modi per guadagnare denaro. Avere una mente aperta per acquisire conoscenza. Non esitare a guidare gli altri se qualcuno ti chiede aiuto. Migliora le tue conoscenze finanziarie prima di investire.

Amore: Abbraccia le sfumature del grigio nella tua vita amorosa questa settimana. Potrebbe non essere tutto perfetto e ciò non significa che non dovresti provarci. L’imperfezione può, a volte, rendere belle le relazioni poiché sono tutti viaggi. Sii disposto ad aprirti a esperienze e persone inaspettate poiché potresti scoprire collegamenti imprevisti. Lascia il tuo cuore aperto e viaggia attraverso tutte queste opzioni. Non dimenticare che la tua relazione è un edificio in costruzione.

Toro

21 aprile – 21 maggio

Da bambino ti mandavano in camera tua? Ti sei mai sentito escluso? Abbiamo tutti bisogno di “tempo per me”. Ma non ci piace quando ci viene imposto quel tempo. Di recente ti sei sentito un outsider in un ambiente di cui vuoi sentirti parte. Ma con il tuo sovrano, Venere, che si sta stabilendo nella sua altra casa celeste, non sei solo. Se condividi i tuoi sentimenti, le persone si raduneranno e ti forniranno tutto ciò di cui hai bisogno.

Lavoro: la tua fame di un nuovo inizio ti agita ormai da molto tempo. Ora, potresti effettivamente realizzare il tuo desiderio questa settimana. Il futuro sembra più luminoso perché potrebbe offrirti l’opportunità di crescere professionalmente. Accetta i cambiamenti e fai sforzi consapevoli. Per quanto riguarda la finanza, potrai guadagnare seguendo il tuo istinto e le tue idee innovative. Sii di mentalità aperta e pronto ad accettare qualsiasi offerta generatrice di reddito.

Amore: Questa settimana, piccoli litigi o incomprensioni nella tua vita privata possono essere prevenuti trascorrendo del tempo con le persone che ami. I tuoi genitori, d’altra parte, saranno molto utili. Prova a fare una chiacchierata leggera con loro in modo da tirarti su di morale se sei giù. Questa settimana potrebbe non essere guidata dall’amore nelle stelle, ma piuttosto dai legami familiari e dai sentimenti personali. Per le coppie, questa settimana è incentrata sul trascorrere del tempo di qualità con la famiglia.

Gemelli

22 maggio – 22 giugno

‘Possibilmente. Chi lo sa. Vediamo cosa succede”. Quando vogliamo dire sì, è facile trovare le parole giuste. Allo stesso modo quando è un chiaro “no”. È l’area grigia in mezzo che è complicata. È perché gli esseri umani sono indecisi? O siamo semplicemente troppo educati per dire la nostra verità? Questa settimana offre la possibilità di decifrare segnali confusi, il che semplificherà la decisione che devi prendere.

Lavoro: i tuoi piani per un cambiamento di carriera prenderanno una nuova svolta questa settimana. Non avere una mentalità chiusa, poiché il tuo profilo lavorativo potrebbe cambiare o potrebbe presentarsi una diversa opportunità. Sii flessibile, sii adattabile e affronta con coraggio questi cambiamenti. In termini finanziari, potresti ricevere un bonus o una valutazione. Usa i tuoi soldi in modo sensato, ma non aver paura di correre dei rischi ben ponderati. Realizzerai guadagni finanziari grazie alla tua natura proattiva.

Amore: Questa settimana i single potrebbero incontrare ostacoli sulla strada dell’amore. Tuttavia, si verificano alcuni ritardi e ostacoli, quindi non scoraggiarti. Sii di mentalità aperta, perché ci sono persone degne che ti aspettano. Non devi affrettarti a fare nulla; connettiti semplicemente con il tuo potenziale partner. Qualcuno di speciale potrebbe venire e spazzarti via entro la fine della settimana. Per chi è impegnato, questa potrebbe essere un’opportunità per rafforzare la tua relazione.

Cancro

23 giugno – 23 luglio

Quando sei interessato a qualcosa, cerchi di imparare tutto ciò che puoi e di sviluppare il tuo interesse il più lontano possibile. Il problema è che la vita sulla Terra non sembra soddisfare le persone che hanno tali capacità di concentrazione. Ci sono così tante chiamate diverse nel tuo tempo che devono essere onorate. Questa settimana offre l’intuizione per vedere come dare priorità a un piano senza doverlo mangiare, dormire e respirare.

Lavoro: fai attenzione questa settimana, perché uno scontro sul posto di lavoro con il tuo supervisore potrebbe coglierti di sorpresa. Non aver paura di parlare apertamente e di mantenere la tua posizione finché lo mantieni in modo professionale. L’incapacità di gestire bene questo scontro dell’ego può causare preoccupazione e stress. Per quanto riguarda le finanze, non spendere per ciò che non è necessario e rimanere nei limiti del budget. Prendi decisioni finanziarie valide in modo da ridurre le tue preoccupazioni.

Amore: Sarà una settimana armoniosa per quanto riguarda l’amore. Ciò significa che il tuo fascino sarà completamente fuori e attirerà potenziali partner. Abbassa la guardia. Non temere di partecipare a eventi e incontri sociali, perché potrebbero semplicemente creare connessioni entusiasmanti. Cerca quella persona speciale che condividerà i tuoi gusti. Sarai anche felice di condividere momenti caldi e confortanti con i tuoi cari e i tuoi familiari.

Leone

24 luglio – 23 agosto

Vuoi prima la buona notizia? O il cattivo? Il brutto è che non hai accesso a una fortuna illimitata. Il bello è che non ti serve molto! La maggior parte di ciò che stai cercando di ottenere può essere realizzato con duro lavoro, lucidità di pensiero e posizionamento abile. Devi solo prenderti il ​​tuo tempo. Se sembra quello che stai facendo, abbi fede. Nel clima cosmico di questa settimana, un risultato positivo è in arrivo.

Lavoro: Questa settimana, unisciti ai tuoi colleghi e socializza. La tua azienda sarà percepita dal pubblico come un’azienda orientata alle persone e attenta al benessere sociale che favorirà la solidarietà. Cerca eventi o cause della comunità locale che siano in linea con i principi del tuo team. Quando restituisci il tuo contributo negli ambienti professionali e lavori con gli altri, rafforzerai le relazioni professionali e apporterai un buon karma nelle questioni finanziarie.

Amore: l’amore ti sarà favorevole. Ma ricordati di muoverti con attenzione. Assicurati di non avere fretta e di non prendere decisioni affrettate. Abbi un po’ di pazienza quando cerchi di istituire partenariati di lavoro. Abbandona quell’immagine timida e mostra loro il tuo ingegno per attirare l’attenzione, ma mantieni comunque la testa. Il tuo rapporto dedicato dovrebbe dare priorità al lavoro di squadra. Lancia qualche sorpresa nella relazione con uscite a sorpresa

Vergine

24 agosto – 23 settembre

Non importa la dimensione del tuo saldo bancario, in un particolare “conto” hai accumulato credito e accumulato buona volontà. Hai fatto di tutto per essere utile e sei stato generoso con il tuo tempo e i tuoi consigli. È ora di richiedere parte di ciò che ti è dovuto. Non che tu sia nei guai. Ma chiedere assistenza renderà questa settimana più semplice. E il cambiamento di relazione che ne risulta potrebbe essere sorprendente… e positivo.

Lavoro: questa settimana assicurati di non perdere lo slancio nella tua crescita professionale mentre lasci un segno nei tuoi superiori. È il tuo impegno e la tua volontà di impegnarti nel lavoro che ti porterà al riconoscimento. Sii resiliente e non smettere di mostrare la tua competenza e competenza. Non indulgere nella voglia di spendere. Mantenere la disciplina e credere in te stesso ti aiuterà a superare eventuali ostacoli, assicurandoti un futuro luminoso.

Amore: se hai bisogno di amore, assicurati di frenare il tuo ego. Le relazioni amorose e le controversie personali influenzeranno la tua relazione. Mantieni le cose semplici e concentrati sulla creazione di relazioni pacifiche. I potenziali partner saranno attratti dalla tua apertura mentale e dalla tua umiltà. Una piccola rinuncia a qualcosa può rivelarsi una grande ricompensa nella vostra relazione. La pazienza e la comunicazione trasparente garantiranno una vita amorosa migliore e più appagante.

Bilancia

24 settembre – 23 ottobre

Siamo tutti così sotto pressione che non c’è da meravigliarsi se a volte abbiamo voglia di tornare a letto. Quindi, perché non lasciare che qualcun altro se ne occupi? NO? Bene, se questo non sembra allettante, perché stai pensando di fare un ritiro? Solo perché hai identificato una sfida non significa che il tuo piano non funzionerà. La tua chiarezza ti sta consentendo di rivalutare e adottare misure per fare progressi reali questa settimana.

Lavoro: Tutti commettono errori, sia che si tratti di giudicare male le persone o di ingigantire le situazioni in modo sproporzionato. Ma l’allineamento delle stelle ora ti offre un’altra possibilità. Adotta questi principi nella tua carriera, impara dai tuoi errori e attendi con ansia nuove prospettive. Budget prudentemente e risparmia dove puoi in modo da monitorare attentamente le tue finanze. Non lasciare che i vecchi errori nella spesa ti perseguitino. Dirigi la tua mente verso una vita finanziaria sana e prospera.

Amore: È la settimana dei single; tornare in contatto con il tuo io divertente e spensierato. Sforzati di stare in presenza di persone che capiscono la tua stupidità e amano la tua natura civettuola. Smettila di lottare per essere perfettamente competente ogni volta. Sei una persona stratificata e va bene essere poco pratico e stravagante. Impegnati in attività che ti renderanno felice o ti connetteranno con gli altri. L’amore può essere trovato ovunque, quindi non chiudere le porte a nuove esperienze.

Scorpione

24 ottobre – 22 novembre

Quanto è luminoso il tuo futuro? È luminoso quanto vuoi che sia. Quindi sii il più positivo possibile. Metti il ​​cosmo in una sfida. Con la Luna Nuova nel tuo segno, hai il diritto di chiedere molto. Quindi, aumenta le tue aspettative… e sfida il cosmo per superarle! Assicurati di mantenere aperte le tue opzioni. Se ti concentri su come vuoi sentirti piuttosto che su ciò che devi fare, sarai sulla strada giusta e ti sentirai bene

Lavoro: fai attenzione quando prometti ai clienti di fornire servizi entro una data specifica. È importante avere un buon rapporto con i tuoi clienti, ma allo stesso tempo assicurarti di poter soddisfare la tua parte dell’accordo. Promesse eccessive e consegne insufficienti possono rovinare la tua reputazione. Gestisci il tuo carico di lavoro e le tue risorse in modo pratico. Fai il punto sui tuoi punti di forza e di debolezza e prometti solo ciò che puoi offrire con certezza.

Amore: Le stelle ti consigliano questa settimana di allontanarti dal romanticismo e concentrarti sui legami familiari. È tempo di restituire il favore ai tuoi genitori e agli anziani, perché sono loro che ti hanno guidato e sostenuto. Attirerai energia positiva verso te stesso semplicemente cercando di rendere la vita migliore per loro. Sii proattivo e pianifica un gesto speciale; potrebbe semplicemente avere un impatto sulle tue azioni sulla tua vita amorosa.

Sagittario

23 novembre – 21 dicembre

C’è stato un tempo in cui tutti volevano essere normali. Le persone hanno fatto del loro meglio per “adattarsi”. Al giorno d’oggi, celebriamo la differenza e apprezziamo l’eccentricità. Ma quale metro stai usando per misurare la tua situazione attuale? Quali standard stai impiegando per decidere se è buono o cattivo? Smettila di preoccuparti di essere nel posto sbagliato. Questa settimana porta la prova che ciò che sta accadendo è perfetto.

Lavoro: preparati per futuri costi imprevisti questa settimana. Fai attenzione, poiché una spesa imprevista può compromettere il tuo piano finanziario. Consulta un professionista per avere indicazioni sulla costruzione di un solido portafoglio di investimenti che proteggerà il tuo futuro. C’è una forte possibilità che tu ottenga strategie legate al business che possano essere utili in futuro. Approfitta di queste prospettive, ma fallo con cautela e attenzione.

Amore: questo è un buon momento per riflettere e ritrovare il proprio essere interiore. Prenditi del tempo per analizzare il tipo di relazione che desideri e determinare se sei davvero pronto o no. Impegnati a sviluppare nuovi collegamenti e amici che potrebbero rivelarsi i tuoi futuri compagni. Le persone che hanno una relazione impegnata devono prendersi del tempo per l’autoriflessione. Rifletti sulla tua relazione e affronta il problema che potrebbe aver causato eventuali spaccature.

Capricorno

22 dicembre – 20 gennaio

Dato che viviamo tutti in un mondo folle e affrontiamo ogni sorta di situazione folle, in un certo senso stiamo tutti cercando di trovare significato e pace. Senza scelta su dove nascere, dobbiamo tutti trovare il modo di vivere all’interno della nostra società. E tutti abbiamo bisogno di una mano, anche le persone come te, che aiutano gli altri. Sii abbastanza umile da lasciare che qualcuno ti aiuti questa settimana. Te lo meriti.

Lavoro: la prossima settimana offre grandi prospettive di carriera per te che potrebbero dare una spinta alle tue entrate. Fai attenzione alle aperture imprevedibili delle porte. Massimizzare queste opportunità richiederà il networking e l’evidenziazione delle tue competenze. Assicurati di non spendere oltre le tue possibilità dal punto di vista finanziario. Le nuove opportunità derivano da maggiori obblighi finanziari; pertanto, il bilancio deve essere fatto bene. Impegnatevi e cogliete questo momento per un futuro migliore.

Amore: Il tuo stile di vita amoroso riceve una spinta questa settimana, portando ulteriore positività e intimità alle tue relazioni. Tu e il tuo partner troverete nuovi approcci per rafforzare il vostro corteggiamento e trascorrere momenti eccezionali. Tuttavia, sii consapevole della pressione che potrebbe derivare dai conflitti mentali. Considera l’idea di prenderti un po’ di tempo per ripristinare i tuoi appuntamenti e di prenderti un giorno senza lavoro per nutrirti. Presta molta attenzione ai piccoli problemi di fitness in coppia.

Acquario

21 gennaio – 19 febbraio

Dovresti iniziare a percepire nuove possibilità. Laddove avevi un’idea vaga, stai formando una visione chiara. Una speranza silenziosa si sta trasformando in una fiamma di convinzione. Questa settimana farai progressi più rapidi se avrai fiducia in te stesso. Solo perché non sempre fai tutto bene non significa che non stai facendo buone scelte. Se sei fiducioso e segui il tuo istinto, farai dei passi verso il tuo obiettivo.

Lavoro: questa settimana è importante evitare di imporre le tue idee agli altri. Nelle riunioni di lavoro e negli incontri sociali, concentrati invece sull’ascolto attivo. Aprire la tua mente a diverse prospettive ti aiuterà a rafforzare le relazioni e a incoraggiare la cooperazione. Non abbiate fretta di prendere grandi decisioni finanziarie. Assicurati di studiare attentamente e di ricevere consigli dagli esperti prima di decidere. Un approccio equilibrato vi consentirà di stabilire contatti significativi.

Amore: Non si sa mai; l’amore che stai cercando potrebbe essere proprio di fronte a te. Trascorrere del tempo con la tua famiglia e ascoltare i loro racconti di saggezza può aiutarti ad avvicinarti al romanticismo. Oltre a questo, presta attenzione anche a te stesso e assicurati di prenderti cura di ciò che è necessario. L’amore può spuntare dal nulla quando meno te lo aspetti. E se così non fosse, almeno il sostegno della tua famiglia sarà sicuramente un ritorno abbastanza buono.

Pesci

20 febbraio – 20 marzo

Immagina di essere stato invitato fuori per un pranzo costoso. Non è necessario preparare i panini. Sai che sarai nutrito bene. Se prendi degli snack, saranno un peso extra. E potresti finire per mangiarli. Il che potrebbe rovinarti il ​​pasto. Lo dico perché questa settimana non è necessario coprirsi nel caso in cui le cose andassero male. Fiducia. Quindi apprezzerai tutto ciò che è giusto in ciò che si svolge.

Lavoro: questa settimana, la tua risorsa più preziosa sarà la tua capacità innata di volgere le cose a tuo favore. Scatena il tuo potere di affermazione e vinci le sfide. Dare priorità al networking e alla creazione di contatti commerciali; non si sa mai quando l’occasione d’oro arriva attraverso un incontro fortuito. La tua intuizione ti guiderà a prendere decisioni finanziarie sane. Fai attenzione alle prospettive di investimento o alle opportunità che possono migliorare la tua posizione patrimoniale.

Amore: Questa settimana offre a chi è desideroso di amore possibilità allettanti. Potresti avere nuove opportunità per connetterti romanticamente, quindi sii aperto a incontri e inclinazioni inaspettati. Grandi scelte in materia di amore potrebbero essere davanti a te, quindi ascolta il tuo intuito e insegui i desideri del tuo cuore. Per coloro che hanno una partnership dedicata, l’accento sarà posto sulla famiglia e sul rafforzamento dei legami. Il matrimonio può richiedere un eccesso di devozione e cura con i tuoi figli.