Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 4 novembre 2023.

Tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci, ecco le previsioni aggiornate per i prossimi sette giorni.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

‘Quale è il punto?’ ‘Perché preoccuparsi?’ ‘Rimarrai solo deluso’. Sono tantissime le persone che hanno questo atteggiamento. Non si sono ripresi dalle delusioni e proiettano la loro infelicità al minimo accenno di ottimismo. Non pensare nemmeno di diventare un membro di quel gruppo a novembre. Puoi unirti a un set molto più piccolo ed esclusivo. Questo mese ti offre un invito a unirti al Club della fiducia. Se vuoi avere la sensazione di sapere davvero quello che stai facendo (e che quello che stai facendo è buono), inizia a comportarti come se fosse vero!

TORO (21 aprile – 21 maggio)

La vita, a novembre, diventa meno seria. Ciò non significa che sarai la persona di cui gli altri ridono. Non c’è modo. Anche se la tua situazione potrebbe non sembrare cambiare molto, ovunque tu sia seduto (o in piedi) troverai più facile essere felice di ciò che sta accadendo. Il vantaggio più significativo che ne deriva è che sarà molto più difficile sentirsi ansiosi o mancare di rispetto. La sensazione di dover lottare per tenere la testa fuori dall’acqua sarà sostituita da un senso di avventura. E presto avrai più motivi per sorridere.

GEMELLI (22 maggio – 22 giugno)

Sei così abituato a scendere a compromessi che lo fai senza accorgertene. Hai tagliato il cappotto secondo la tua stoffa. E adatta le tue aspettative in modo che siano “ragionevoli”. Cerchi di essere pragmatico. Il che, sebbene encomiabile, non sarà appropriato nel clima cosmico di novembre. Questo mese è il momento di esplorare i tuoi sogni selvaggiamente ambiziosi. C’è una reale possibilità che, se lo fai, alcune delle tue speranze e desideri saranno soddisfatti. Assicurati solo di non andare troppo sul sicuro. E sii onesto su ciò che vuoi.

CANCRO (23 giugno – 23 luglio)

Quando sei rilassato, puoi essere più creativo. E, quando lasci fluire la tua immaginazione, puoi realizzare ciò che nessuna determinazione può fare. Se, ad esempio, sei seduto nel traffico, puoi suonare il clacson, accendere il motore e maledire l’auto che precede quanto vuoi. Ma è meglio spendere le tue energie consultando il tuo navigatore satellitare e trovando un percorso alternativo. A novembre, se sei pronto a tentare la fortuna e a pensare fuori dagli schemi, troverai un approccio che farà una grande differenza. Basta non essere troppo frettoloso. O troppo ovvio.

LEONE (24 luglio – 23 agosto)

Non è facile essere ottimisti quando sei costantemente alle prese con situazioni difficili e problemi impegnativi. Come puoi guardare avanti con speranza? Non sarebbe più facile arrendersi e abbassare le proprie aspettative? Non farlo! Nonostante le questioni tutt’altro che ideali, un aspetto del tuo mondo è meraviglioso. Ma questo lo sai. Ecco perché sai intuitivamente di essere fortunato. Gli eventi di novembre ti aiutano a capire perché ciò che c’è di buono nel tuo mondo non ha prezzo. E come, in confronto, le tue attuali fonti di stress siano insignificanti.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Quando ti svegli e scosti le tende, cosa vedi (e come ti senti a riguardo)? Gli eventi, questo mese, ti invitano a rivalutare aspetti chiave della tua situazione domestica. Se non è il momento di pensare al trasferimento, è tempo di pensare a rafforzare il tuo senso di connessione e impegno nei confronti di un accordo esistente. E per aumentare la tua rete sociale. Novembre offre la possibilità di scambiare un senso di insicurezza di lunga data con una consapevolezza duratura di essere al sicuro e a casa con ciò che ti circonda.

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

Entri a novembre in uno stato di incertezza. Non sei sicuro se stai vincendo o perdendo. Non c’è da stupirsi: sei alle prese con cambiamenti che non ti aspettavi di affrontare. E ti fanno rivalutare il tuo rapporto con varie persone e situazioni. Anche se le vecchie aspirazioni non hanno più lo stesso fascino, l’idea di impegnarsi in nuovi progetti e possibilità ti rende nervoso. Questo mese offre la possibilità di adattarsi a un cambiamento di atteggiamento (e circostanze). Alla fine ti sentirai più felice e più sicuro.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

Hai mai pensato di fare un lavoro da detective? Lo chiedo perché vedi segni e segnali che la maggior parte delle persone non vede. Il tuo istinto ti consente di acquisire casualmente informazioni utili, che elabori in modo silenzioso e intelligente. Puoi mettere insieme gli indizi e raggiungere conclusioni accurate. Questo mese, con la Luna Nuova nel tuo segno, le tue intuizioni sono giuste. Anche se non puoi fornire spiegazioni logiche per ciò che pensi e senti, abbi fiducia in te stesso. Puoi risolvere un mistero di lunga data che ti consente di prendere una decisione di affermazione della vita.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)

Non solo gli esseri umani hanno ricordi selettivi. Abbiamo anche una consapevolezza selettiva di ciò che sta accadendo nel presente. Vediamo ciò che vogliamo vedere. Ogni volta che ci troviamo a vedere qualcosa che non vogliamo vedere, troviamo il modo di vederlo nel modo in cui vogliamo vederlo! Novembre sarà un mese eccellente. Poiché il tuo sovrano, Giove, si collega all’intuitivo Nettuno, ti apre gli occhi su verità che sei stato riluttante a riconoscere e apre il tuo cuore a una speranza che (fino ad ora) eri troppo nervoso per abbracciare. La fiducia è la chiave.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)

Al giorno d’oggi, se ci manca un’informazione, possiamo trovarla in un attimo. Non importa quanto sia oscuro il fatto, possiamo rintracciarlo. Se solo fosse così facile trovare risposte alle domande che interrogano l’anima. Quando la vita ci impone di scavare in profondità e trovare una risposta emotiva, Google non è così utile! Dobbiamo ancora procedere alla vecchia maniera. Ciò implica contemplazione e autoriflessione. Non esiste una risposta rapida alla domanda che ti poni a novembre. Ma c’è una buona, giusta soluzione. Sii paziente e fedele a te stesso. E lo troverai.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Quando ci aspettiamo brutte notizie, troviamo più facile affrontare le difficoltà. Ma, prima di iniziare a preoccuparti che questo sia ciò che devi fare, non è necessario avere questo tipo di pensiero negativo a novembre. Il segreto del successo questo mese è sviluppare amore e apprezzamento (anche per le situazioni/relazioni di cui non sei sicuro). La Luna Nuova, che dà energia al tuo sovrano, Urano, indica che in qualche modo ciò incoraggerà le altre persone a dirigere amore e apprezzamento verso di te. Non puoi andare meglio di così!

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Cosa rende la vita su questa palla di roccia rotante degna di essere vissuta? Qual è l’obiettivo migliore, più alto e più piacevole a cui possiamo aspirare? Quanto deve diventare bello? Alcune persone credono che se riesci a trascorrere un momento in uno stato di illuminazione, il valore dell’esperienza compenserà decenni di oscurità. Altri che dicono che una buona idea può portarti profitto per un decennio. Mentre il fortunato Giove si collega al tuo sovrano, Nettuno, novembre porta rari e deliziosi ricordi di quanto può essere buono il “bene”. Questo mese sarà speciale.