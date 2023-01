L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 15 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano, potreste scoprire qualcosa riguardo ad alcune amicizie e capire che forse avete dato troppo in termini di affetto, tempo ed energie. Lunedì 16 gennaio, Mercurio è in aspetto di quinconce con Marte: avete la possibilità di negoziare a vostro vantaggio: potrebbe trattarsi di un acquisto importante, di un contratto di lavoro o di affitto. E’ un buon momento per esaminare con la lente d’ingrandimento ciò che dovete firmare: potreste notare un punto poco chiaro ma oggi avete l’opportunità di negoziare per ottenere il meglio. Mercoledì 18 gennaio, con la congiunzione Sole-Plutone in Capricorno nel lavoro potrebbero emergere lotte di potere, competizione, dinamiche di controllo: siate sinceri con voi stessi su ciò che dovete cambiare. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario: la vostra attenzione sarà concentrata sulle opportunità di networking, piattaforme di social media e le amicizie. Se volete ampliare uno di questi aspetti nei prossimi sei mesi, stabilite le intenzioni il 21 gennaio, con il Novilunio in Acquario e andate avanti con i vostri obbiettivi. In coppia: è una settimana in cui a più riprese, sarete tentati di fare la morale al partner che, alla fine, potrebbe irritarsi. Penserà che avete la pretesa di sapere tutto meglio di chiunque altro. Soli: farete i misteriosi, soprattutto il 16, con una persona che vi corteggia ma attenzione, è una strategia che pur intrigante non è detto che sia vincente. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano in Toro sarete pronti a liberarvi da situazioni che vi limitano, soprattutto nella carriera o in qualsiasi settore che non è linea con il vostro modo di essere. E potreste dare il via a un cambiamento importante. Lunedì 16 gennaio, con Mercurio in aspetto di quinconce a Marte esaminerete saggiamente le abitudini di spesa. Potrebbe essere dovuto a circostanze esterne, come l’aumento dei prezzi, ma è anche possibile che abbiate speso con leggerezza e ora dovete mettere un freno. Mercoledì 18 gennaio, con Mercurio in moto diretto avrete chiari i prossimi passi da compiere nel percorso lavorativo. Al contempo il pianeta si congiunge al Sole e a Plutone in Capricorno: finalmente eliminerete ritardi e malintesi che hanno rallentato il vostro progresso. Ma non solo: ora potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro molto interessante! E il 20 gennaio, con l’entrata del Sole in Acquario, seguito dal Novilunio in questo segno il 21 gennaio, potreste intraprendere un nuovo percorso professionale, dando il via anche a un nuovo progetto. In coppia: la relazione sarà abbastanza movimentata. Gli imprevisti, le reazioni della dolce metà vi stupiranno. Ma visto che in questo momento a voi piacciono la fantasia e l’originalità, sarete accontentati. Soli: chi vi corteggia e vi attrae mostrerà chi è veramente. Se non è all’altezza delle vostre aspettative, consideratelo un campanello d’allarme e finché siete in tempo, prendete le distanze. : la relazione sarà abbastanza movimentata. Gli imprevisti, le reazioni della dolce metà vi stupiranno. Ma visto che in questo momento a voi piacciono la fantasia e l’originalità, sarete accontentati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, la dissonanza Venere-Urano vi spinge a uscire dalla routine. Avete voglia di sperimentare e fare qualcosa di diverso! Ciò che di solito vi attrae, in questo momento può sembrare noioso e al contrario le cose che di solito ignorate potrebbero improvvisamente sembrare intriganti. Il 18 gennaio, Mercurio riprende il moto diretto ed è congiunto a Sole e Plutone in Capricorno: risolverete alcuni problemi legati alla comunicazione e al contempo sarete più sicuri di voi stessi nella gestione delle finanze, compresi eventuali debiti, prestiti o investimenti. E’ una giornata in cui nelle relazioni d’amore, la passione sarà particolarmente forte! Il 20 gennaio, il Sole entrerà in Acquario e il 21 seguirà il Novilunio nello stesso segno: accenderanno la voglia di ampliare i vostri orizzonti: potreste frequentare un corso di studi, viaggiare per lavoro o prendere in considerazione nuove opportunità. Sarete inclini dunque a progredire nel lavoro attraverso esperienze interessanti. In coppia: generosità, tenerezza, amore e la dolce metà non saprà resistervi! Siete spinti più che mai a esprimere i sentimenti, la passione.

Soli: il fine settimana introdurrà un’atmosfera morbida, romantica e sognante. Avrete la sensazione di trovarvi sulle nuvole: è l’occasione perfetta per lanciare un invito a quella persona speciale.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, la dissonanza Venere-Urano potrebbe dare una scossa alla vita sociale. Potrebbero emergere delle discussioni con alcuni amici e voi riflettere su chi volete davvero trascorrere il tempo e impegnare le energie. Ma in questo momento potreste inaspettatamente scoprire un nuovo interesse. Il 18 gennaio, Mercurio riprende il moto diretto ed è in congiunzione con Sole e Plutone in Capricorno. Con questi due transiti potrebbe venire alla luce qualcosa che riguarda i vostri impegni professionali, le relazioni, gli obblighi o i contratti di lavoro. Anche se inizialmente avrete la sensazione di non avere il controllo della situazione tenete presente che i passaggi astrali rappresentano un’opportunità per ottenere il massimo dagli accordi professionali, ovvero mettendo le cose in chiaro o decidere di mollare e andare avanti. Il 20 gennaio, il Sole entrerà in Acquario e avrete la possibilità di saldare un debito o mettere in equilibrio il budget. Il 21 gennaio con la Luna Nuova in Acquario, nel settore delle finanze, vi permette di ripartire da zero ma solo dopo aver organizzato al meglio la situazione. Ma non solo, troverete il modo perfetto per raggiungere i vostri obbiettivi. In coppia: avere punti di vista diversi su una questione non deve trasformarsi in una battaglia in cui vincere sul partner. Siate più elastici! Soli: sapete bene cosa volete e vi lancerete nella ricerca di una persona che vi capisca pienamente. La incontrerete ed è un buon inizio per una relazione forte e gratificante. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, la dissonanza Venere-Urano potrebbe spingervi a mollare un progetto che non vi interessa più o spezzare la routine. Vorrete provare qualcosa che scatena entusiasmo e passione! Il 18 gennaio, Mercurio riprende il moto diretto ed è in congiunzione con il Sole e Plutone in Capricorno: i problemi di comunicazione e i ritardi iniziano a risolversi e avrete la possibilità di fare enormi progressi nel raggiungimento dei vostri obiettivi! E’ un ottimo momento per lasciare alle spalle una abitudine nociva o per elaborare una nuova strategia riguardo il vostro lavoro. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario e sosta nel vostro settore delle relazioni: avrete voglia di stringere contatti con nuove persone. E lo farete a partire dal 21 gennaio con la Luna Nuova in Acquario. Ma non solo: obblighi, contratti e collaborazioni diventeranno un punto focale per tutta la stagione dell’Acquario. I prossimi sei mesi potrebbero essere un momento incredibile per valutare nuove opportunità e che potrebbero essere proprio ciò di cui avete bisogno. In coppia: vi sentirete pienamente compresi dalla dolce metà, è una settimana in cui nella relazione circola pace e armonia. Se dovete farvi perdonare qualcosa è il momento di darvi da fare per ottenere il risultato desiderato. Soli: una persona è interessata a uscire con voi ma la sua insistenza sul fatto che sarete una coppia fantastica vi sembrerà esagerata e vi spingerà a passo indietro, a prendere tempo…

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio con la dissonanza Venere-Urano, avrete un impellente bisogno di cambiare la routine o fare qualcosa di diverso. Se il programma della giornata vi sembra ripetitivo ora lo cambierete. Stesso stato d’animo lunedì 16 gennaio: con Mercurio in Capricorno in aspetto di quinconce a Marte il vostro lavoro potrebbe sembrare terribilmente noioso. Per renderlo interessante dovrete fare leva sulla creatività ma se non ci riuscirete, forse dovreste prendere in considerazione l’idea di lavorare altrove… Il 18 gennaio, Mercurio entra in moto diretto e abbraccia Sole e Plutone in Capricorno: i transiti possono indicare lo sviluppo positivo di una storia d’amore oppure se un progetto ha segnato il passo, fare dei progressi. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario: sarete spinti a migliorare il vostro stile di vita. Cambiare alcune abitudini o mollare quelle attività che rappresentano una perdita di tempo. Tagliare i rami secchi, permetterà di far nascere nuovi germogli e presto vedrete i risultati. Il 21 gennaio, con la Luna Nuova in Acquario è un buon momento per dare il via a nuovo progetto o assumere nuove responsabilità nel lavoro. Se siete in cerca di un impiego, per smuovere le acque inviate il CV.

In coppia: voglia di vivere le cose belle della vita e al partner offrirete delle giornate all’insegna dell’insolito, dell’inaspettato. In vostra compagnia sicuramente non si annoierà.

Soli: potreste innamorarvi ma nel fine settimana fate attenzione a credere alle promesse di chi ha conquistato il vostro cuore. Potrebbe non mantenerle.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano, vorrete mettere ordine nelle finanze, ad esempio saldare un debito, oppure risolvere un problema in una relazione che va avanti da tempo. E in questo caso, seguirete la voce del cuore. Lo stress di gestire le situazioni nella vita privata e professionale potrebbe essere parecchio ma proverete sollievo quando mercoledì 18 gennaio, Mercurio riprende il moto diretto e si congiunge a Sole e Plutone in Capricorno: potrebbe esserci un cambiamento positivo nell’equilibrio tra lavoro e vita personale, in casa o nella famiglia. Affronterete alcune questioni con un nuovo atteggiamento. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario e punta i riflettori sul vostro settore della creatività, divertimento e amore! Le prossime quattro settimane vi incoraggiano ad esprimere le vostre capacità, il talento, dedicarvi ai vostri hobby preferiti. È un’occasione per mettere da parte i progetti di lavoro e intraprendere attività che vi appassionano. Il 21, con la Luna Nuova in Acquario è uno dei momenti migliori per lanciare un progetto importante, un’idea imprenditoriale o qualsiasi altra cosa su cui volete lavorare. In coppia: in caso di litigio, il vostro orgoglio potrebbe ostacolare la riconciliazione con la dolce metà. Parlate con franchezza, aprite il dialogo con semplicità e sincerità, mostrate i vostri sentimenti! Soli: una persona vi farà perdere totalmente la testa. Fate passare un po’ di tempo per analizzare meglio la situazione. Nel frattempo, prendete la vita come viene. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano sarete spinti a gestire le relazioni in modo totalmente nuovo. Potreste eliminare quelle che vi limitano o vi annoiano. Se vi siete fossilizzati in una routine, il transito vi dà l’energia per scuotere la situazione e provare qualcosa di diverso. Lunedì 16 gennaio, con Mercurio in quinconce a Marte potreste essere alle prese con il budget, con i prezzi che aumentano e cercherete di trovare un equilibrio. Sapete con certezza che i soldi entreranno ma ancora non accade. Per cui sarete un po’ pensierosi riguardo al futuro. Il 18 gennaio, Mercurio riprende il moto diretto e si congiunge a Sole e Plutone: i transiti vi permetteranno di portare avanti le conversazioni sul posto di lavoro e chiarire i malintesi, far comprendere il vostro punto di vista. Il 20 gennaio, il Sole entrerà in Acquario e per quattro settimane sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ un ottimo momento per trascorrere del tempo di qualità con le persone care, nel comfort del vostro nido. La Luna Nuova in Acquario, il 21 gennaio, è perfetta per dare il via a un nuovo inizio: che stiate pensando di trasferirvi, acquistare un immobile o rinnovare la vostra abitazione potete apportare dei miglioramenti. In coppia: è una settimana in cui rafforzare ulteriormente il legame con la dolce metà. Potreste avere punti di vista diversi ma saranno d’aiuto ad apprezzare ancora di più i momenti di serenità, armonia e complicità. Soli: in particolare il 18, avrete un fascino misterioso e seducente perfetto per attrarre un nuovo partner! L’atmosfera è sexy e romantica il che significa che potreste dare il via a una nuova storia d’amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, la dissonanza Venere-Urano fa arrivare notizie sorprendenti oppure dà una scossa alla routine. E di certo non vi annoierete anzi può essere un’entusiasmante opportunità per sperimentare una nuova idea. Il 18 gennaio, Mercurio riprende il moto diretto e si congiunge a Sole e Plutone in Capricorno: i transiti vi permettono di adottare un approccio radicalmente nuovo alla gestione dei vostri soldi. Eventuali fattori di stress finanziari o le conversazioni sulla sicurezza finanziaria potrebbero essere più facili da gestire. La congiunzione porterà alla luce delle questioni da sistemare una volta per tutte, compresi eventuali debiti da saldare. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario: è il momento di stringere delle relazioni, anche di lavoro, e inoltre per essere chiari nelle conversazioni. Dite ciò che dovete senza paura del giudizio o del rifiuto da parte delle persone! Il 21 gennaio, la Luna Nuova in Acquario darà il via a un nuovo ciclo di sei mesi che vi permetterà di esprimervi e distinguervi! In coppia: il 17 è una giornata importante, dovreste affrontare argomenti che vi fanno sentire o meno sicuri della relazione. Se ad esempio siete gelosi o sospettosi, varrebbe la pena esaminare con il partner questi aspetti.

Soli: altro che timidezza! E’ una settimana in cui negli affari di cuore sarete intraprendenti, penserete che volere è potere ed è un atteggiamento che darà i suoi frutti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano, fate attenzione a come e quanto spendete. Potrebbero esserci delle sorprese e in questo momento vi state liberando da circostanze emotivamente o finanziariamente restrittive. Martedì 17 gennaio, la vostra determinazione sarà accentuata, sarete sicuri di voi stessi al massimo: nessuno avrà il potere di farvi deviare dalla vostra traiettoria e avete ragione! Mercoledì 18, Mercurio riprende il moto diretto e si congiunge a Sole e Plutone nel vostro segno: sarete spinti a fare un cambiamento importante nella vostra vita. Non sarà forse facile ma in questo momento avete la grinta e il coraggio! Se, inoltre, avete bisogno di ripristinare la verità in una situazione i passaggi saranno di grande aiuto. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario nel vostro settore che simboleggia il denaro, la sicurezza e il comfort. Potreste riorganizzare il budget o esplorare nuove fonti di reddito oppure dei modi per gestire meglio le finanze. Il 21 gennaio c’è la Luna Nuova in Acquario: il transito parla di un nuovo inizio nel settore del denaro. E’ il momento migliore per dare il via a nuove abitudini finanziarie che vi aiuteranno a risparmiare e a mantenere il controllo. Se avete intenzione di dare il via a un secondo lavoro, è il periodo perfetto per procedere.

In coppia: la relazione sarà armoniosa e piena di passione. Il vostro potere di seduzione sarà irresistibile e vivrete la felicità totale con la dolce metà.

Soli: se volete approfondire la conoscenza con una persona, lanciate un invito nel fine settimana. Il trucco sarà farlo in modo sottile, creare un’atmosfera confortevole in modo che l’altro/a si senta al sicuro a parlare con voi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano potreste dare il via a importanti cambiamenti in casa e nella vita personale. Al riguardo, ora affronterete con determinazione eventuali problemi che vi fanno sentire bloccati o limitati. Prima di prendere decisioni importanti, riflettete. Il 18 gennaio, Mercurio in Capricorno riprende il moto diretto: le conversazioni rimaste in sospeso riprenderanno con velocità, fine dei ritardi nei vari settori della vostra vita, chiarirete inoltre alcune incomprensioni. Lo stesso giorno il Sole in Capricorno è in aspetto di congiunzione con Plutone, pianeta che simboleggia la trasformazione. In questo momento siete pronti a lanciarvi nell’inedito e a cambiare vita! Il 20 gennaio, il Sole entra nel vostro segno (buon compleanno!): vi dota di splendide energie, pronti a raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Se ultimamente siete rimasti dietro le quinte ora uscirete dal guscio, sarete più estroversi e sicuri di voi stessi! Il 21 gennaio, la Luna Nuova nel vostro segno indica un ottimo momento per rinnovare il look, lanciare un progetto, dare il via a una nuova abitudine o fare concreti passi avanti in una relazione. Qualunque cosa abbiate intenzione di iniziare, fatelo ora!

In coppia: è una splendida settimana. Risolverete eventuali conflitti, appianerete le difficoltà e parlerete di progetti a due. Bei momenti, anche di passione!

Soli: in particolare il 16, potreste dare un calcio alla prudenza e dare il via a una relazione con una persona a dir poco originale. La testa dirà di andare piano ma il cuore esattamente il contrario. Vi innamorerete perdutamente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 15 gennaio, con la dissonanza Venere-Urano potreste avere una conversazione significativa ma inaspettata con una persona cara. Chiarirete che il vecchio modo di fare le cose con funziona più riguardo i rispettivi cambiamenti di gusti, desideri o valori. Lunedì 16 gennaio, potreste essere alle prese con dei lavori in casa, forse una ristrutturazione, oppure avete traslocato di recente e vi state sistemando. Il 18 gennaio, Mercurio in Capricorno torna in moto diretto: sfruttate il transito per ampliare la rete dei contatti, anche on line: vi saranno d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Potreste infatti conoscere una persona influente. Il 20 gennaio, il Sole entra in Acquario e per quattro settimane sosterà alle spalle del vostro segno. Rappresenta un’utile fase di riflessione, per pensare con attenzione alle vostre aspirazioni, il talento e le idee da concretizzare e al contempo chiudere i problemi lasciati in sospeso. Il 21 gennaio, con la Luna Nuova in Acquario, è un momento eccellente per intraprendere una pratica come lo yoga, il tai chi o qualsiasi altra attività che possa portare a una maggiore tranquillità.

In coppia: con il potere delle parole potete sedurre, affascinare e liberare il partner da eventuali dubbi. L’amore e la complicità sono presenti.

Soli: il 21, sarete affascinanti, magnetici più che mai. Se c’è qualcuno che vi attrae è il momento di flirtare. Anche perché capirete che ha una cotta per voi…