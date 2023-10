Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2023: tutti i segni dello zodiaco: cosa hanno in serbo per voi le stelle

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2023: tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci, ecco cosa hanno in serbo per voi le stelle.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Cosa ti fa pensare di non poter prendere le decisioni? Hai inavvertitamente abdicato alla responsabilità e lasciato qualcun altro a tenere le redini del potere? Questa settimana oroscopo dice che puoi compiere passi che ti mettono le redini nelle mani. Abbi fiducia nella tua capacità di influenzare ciò che sta accadendo. I tuoi poteri sono più grandi di quanto pensi. Usateli con fermezza ma delicatamente per procedere verso una conclusione benefica. Fatevi un favore!

TORO

21 aprile – 21 maggio

Cosa si profila al tuo orizzonte? Magia, sole e felicità? Oppure si stanno formando nubi di problemi? Dipende su cosa ti concentri. Esistono fattori positivi e negativi. Se guardi in una direzione, vedrai motivi per preoccuparti. Se guardi l’altro, sarai pieno di speranza. Questa settimana ti ricorda perché devi concentrarti sulle cose buone. Se lo fai, scoprirai che aumenta proprio davanti ai tuoi occhi.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Anche i determinati hanno bisogno di opportunità. Potresti essere dotato di forza di volontà, idee brillanti e risorse infinite, ma hai comunque bisogno di un’apertura per stimolare un cambiamento positivo. Questa settimana, dice oroscopo, mentre il tuo sovrano Mercurio cambia segno, scopri una risorsa che ti manca. Hai già forza di volontà e idee. Ciò significa che nulla può impedirti di sfruttare le opportunità che ti si presentano.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

La differenza tra una discussione ostile e un dibattito ponderato non dipende sempre dall’argomento. È molto più probabile che sia una questione di stile di discussione. A seconda di come viene espressa, la stessa frase può avere un impatto molto diverso. Una storia di controversie crea un’aspettativa di sfida, rendendo difficile per le persone ascoltarsi a vicenda. Sii il più aperto possibile questa settimana.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

È impossibile che tutto vada per il verso giusto. Ciò è in parte dovuto al fatto che non sei sicuro di quale sia la “tua strada”! Ma alcuni utilizzano una tecnica psicologica per aiutarli a far sembrare che tutto stia andando per il verso giusto. Decidono di apprezzare qualunque cosa accada. Non importa di cosa si tratta, decidono di essere d’accordo. Mentre il tuo sovrano cambia segno, se accetti qualunque cosa accada, avrai motivi per sorridere.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Spesso ci chiediamo perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. Per razionalizzare le nostre ragioni agiamo come se avessimo sempre pianificato che le cose andassero in questo modo. Ammettere il contrario potrebbe rivelare una debolezza. Oroscopo dice che sei preoccupato di esserti imbarcato in qualcosa di folle. Ma stai sperimentando una reazione naturale alle nuove situazioni. Mentre il tuo sovrano si sposta nello Scorpione, capirai perché avevi ragione a seguire il tuo istinto. Andrà tutto bene.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Dovremmo essere in grado di distinguere tra “il diavolo che conosciamo” e “il diavolo che non conosciamo”. Ma è più difficile di quanto sembri. I diavoli sono ingegnosi. Si nascondono in tutti i tipi di posti inaspettati. Proprio quando pensi di averne individuato uno, cambiano tattica, riportandoti al punto di partenza. Fortunatamente, questa settimana puoi affrontare entrambi i tipi e divertirti anche dannatamente bene.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Non ci piace pensare alla nostra mortalità. Eppure il concetto di vivere per sempre è altrettanto spaventoso. Dal momento che dobbiamo avere a che fare con le persone che non ci piacciono così come con quelle che ci piacciono, il pensiero di andare avanti come siamo adesso per il resto del tempo è inquietante! Questa settimana, mentre Mercurio e il Sole si spostano nello Scorpione, fai tesoro di ciò che hai, finché ce l’hai. Fai tesoro anche di ciò che sta cambiando. Va bene.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Se puoi collegarti a una fonte di energia e ricaricare le batterie, perché le altre persone non possono farlo? È perché arrivi prima e ti aiuti a fare più della tua giusta quota? No. È necessario attingere ad esso per compensare le persone meno motivate. Questa settimana porta abbondanza di energia e successo. Se ti fai da parte, c’è la possibilità che qualcuno sia ispirato a supportarti.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

In un mondo ideale, acquisiresti quanta più conoscenza e consulteresti il ​​maggior numero possibile di esperti. Il problema è che nulla di tutto ciò sembra probabile. E sei sotto pressione per ottenere molto in un breve lasso di tempo. Tuttavia, con Mercurio che si sposta nello Scorpione, man mano che la pressione aumenta, i tuoi poteri intuitivi crescono. Seguendo le tue intuizioni, finirai la settimana in una posizione molto più forte di quella iniziale.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Se ti senti incerto, è comprensibile. E va bene. Il progresso positivo non sempre fa sentire bene quando inizia. Un senso di disagio può provocare il tipo di reazione di cui abbiamo bisogno quando siamo spinti al limite. È quando scaviamo in profondità che si verificano i miglioramenti radicali tanto necessari. Anche se sembra disordinato, stai creando spazio affinché qualcosa di delizioso entri nel tuo mondo.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Tutti fanno cose che sanno che non dovrebbero. Abbiamo tutti segreti e cattive abitudini. Non sto suggerendo che questo renda tutto OK. Ma in questo momento stai giudicando le tue azioni in modo troppo severo. Questa settimana, dice oroscopo, essendo onesto con te stesso, troverai un modo per voltare pagina da una situazione da cui devi voltare pagina. Allora sarai in grado di concentrarti sugli aspetti positivi del tuo mondo. C’è molto di cui divertirsi e di cui essere orgogliosi