Oroscopo Gemelli, settimanale 17-23 marzo 2024, legami romantici, buon giocatore di squadra.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Oroscopo dell’amore Gemelli questa settimana

Diffondi affetto sull’amante e sii calmo anche durante le accese discussioni. La tua sincerità rafforzerà il legame. I single probabilmente incontrerebbero qualcuno di speciale e potrai andare avanti con la relazione. Tuttavia, assicurati che il tuo partner sia compatibile ed evita anche ogni tipo di discussione e scontro durante questo periodo. Le relazioni amorose a distanza richiedono una comunicazione più aperta.

Oroscopo del lavoro dei Gemelli questa settimana

Fai attenzione mentre presenti le idee sul posto di lavoro. Ad alcuni anziani potrebbe non piacere questo atteggiamento e cercheranno di sottovalutare i risultati ottenuti, incidendo sul morale. Non perdere la pazienza sul posto di lavoro e mantieni un rapporto cordiale anche con gli anziani. Aspettatevi un nuovo ruolo o progetto questa settimana. Avvocati, professionisti del servizio armato, architetti, professori, autori, artisti, chef e copywriter dovranno rimboccarsi le maniche questa settimana e non c’è spazio per la politica d’ufficio.

Oroscopo dei soldi per i Gemelli questa settimana

Non spendere soldi e sforzati di risparmiarli per i giorni difficili. Ci saranno problemi monetari all’interno della famiglia e un fratello potrebbe presentare un reclamo sulla proprietà. Alcuni nativi dei Gemelli svilupperanno controversie finanziarie con gli amici. Fare attenzione a non investire in affari speculativi nella prima parte della settimana. Coloro che sono interessati agli affari saranno desiderosi di espandere il commercio in nuovi territori. Ci saranno nuove partnership che porteranno anche fondi aggiuntivi.

Oroscopo della salute dei Gemelli questa settimana

Piccoli problemi di salute potrebbero farti male questa settimana. I nativi diabetici dei Gemelli devono stare attenti alla loro dieta. Il tuo piatto deve contenere più frutta e verdura. Alcuni nativi anziani potrebbero avere problemi respiratori e avrebbero bisogno di consulenza medica. Potresti trascorrere più tempo con persone con un atteggiamento positivo. Le donne che hanno problemi cardiaci devono consultare un medico con effetto immediato.