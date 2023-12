Oroscopo settimanale Acquario, 24-30 dicembre 2023: nuovi progetti in ufficio

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Questa settimana offre ai nativi dell’Acquario un grande potenziale. Ricorda di usare il tuo intelletto esigente nel prendere decisioni cruciali. Le possibilità di iniziare qualcosa di nuovo sono alte. Apri la tua mente per esplorare, liberati dalla routine e lascia che la tua creatività voli alto. Un ottimo momento per intavolare conversazioni sentite, magari per chiarire le cose o anche solo per ottenere le rassicurazioni che cercavi.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario

La tua vita amorosa potrebbe aver bisogno di alcune conversazioni ponderate questa settimana. I dialoghi aperti porteranno a una comprensione più profonda, riaccenderanno la passione e stabiliranno aspettative chiare nelle vostre relazioni. Potresti trovare confortanti le rassicurazioni del tuo partner, che potrebbero portare a un rafforzamento emotivo del tuo legame. I single potrebbero scoprire che un affascinante sconosciuto si trasforma in una prospettiva allettante.

Oroscopo della carriera Acquario

Sul fronte professionale, idee fresche e innovative potrebbero inondarti la mente. L’incoraggiamento da parte dei superiori e dei colleghi che ti supportano potrebbe trasformare i tuoi piani in progetti di successo. Questi entusiasmanti cambiamenti potrebbero impostare il corso della tua carriera su una traiettoria elevata. Assicurati di comunicare in modo efficace i tuoi pensieri per ottenere uno sforzo collettivo.

Oroscopo del denaro Acquario questa settimana:

Le decisioni finanziarie necessitano di un processo di riflessione pratico e approfondito. Potrebbero presentarsi nuove strade per la crescita monetaria, che potrebbero portare ad un aumento del reddito o del risparmio. Gli investimenti speculativi potrebbero sembrare allettanti, ma un’analisi logica prima di immergersi sarebbe un approccio saggio.

Oroscopo della salute dell’Acquario

L’esplorazione di percorsi non percorsi potrebbe avere un impatto sulla tua salute fisica e mentale. Potresti sentirti svuotato mentre sei impegnato in processi creativi mentalmente faticosi. Assicurati di riposarti molto, di rimanere idratato e di seguire una dieta equilibrata. La tua salute mentale è altrettanto importante. Pratica la consapevolezza, dedica del tempo agli hobby che ti tengono rilassato e tengono a bada lo stress.