Oroscopo settimanale Bilancia, 31 marzo – 6 aprile 2024: promozione a breve

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana

Evita di essere duro con l’amante. Siate sensibili verso le emozioni e questo manterrà attiva la vita amorosa. Potresti pianificare una vacanza nella seconda parte della settimana. Alcune donne potrebbero dover affrontare l’opposizione della famiglia sulla relazione. Sii diplomatico mentre gestisci la pressione della famiglia. Le donne sposate possono concepire questa settimana. La donna Bilancia conquisterà il cuore di molte persone durante un evento e può aspettarsi una proposta.

Oroscopo del lavoro della Bilancia questa settimana

Avrai successo nella tua carriera e potrai persino aspettarti una promozione. Se fai parte di una squadra, la tua produttività sarà migliore questa settimana. Fai attenzione quando fai dichiarazioni in ufficio perché alcune parole potrebbero essere distorte da un collega per metterti in cattiva luce. Mantieni la disciplina e non mostrare alcuna esitazione ad intraprendere nuovi progetti. Coloro che vogliono cambiare lavoro possono mettere da parte il giornale poiché le chiamate per i colloqui arriveranno in abbondanza. Se sei appena uscito dal college e stai cercando il tuo primo lavoro, ne troverai uno prima.

Oroscopo dei soldi della Bilancia questa settimana

Sei fortunato in termini di ricchezza. Tutte le vecchie controversie finanziarie con fratelli e amici verranno risolte e questo porterà più ricchezza. Alcune quote a lungo pendenti verranno liquidate e gli uomini d’affari riusciranno a trovare nuove partnership che andranno a beneficio delle promozioni aziendali. Questa settimana è di buon auspicio per acquistare gioielli e potresti anche comprare una nuova casa.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana

Adottare una dieta equilibrata ricca di sostanze nutritive e vitamine. Inizia la giornata con l’esercizio fisico e potresti anche iscriverti a una sessione di palestra o yoga. Tieni lo stress da ufficio fuori dalla vita personale. Gli anziani dovrebbero prestare attenzione quando hanno problemi legati al respiro. Potresti pianificare un intervento chirurgico questa settimana poiché l’oroscopo medico è a suo favore.