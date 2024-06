Oroscopo Sagittario, settimanale 9-15 giugno 2024, sarà una settimana felice.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana Assicurati di mantenere una comunicazione aperta nella storia d’amore. Sii disinvolto ma sensibile verso le esigenze dell’amante. Coloro che sono nuovi ad una relazione amorosa dovrebbero trascorrere più tempo insieme ma non entrare in conversazioni spiacevoli. Alcune donne si fidanzeranno. Le donne sposate hanno bisogno di avere più conversazioni con i loro coniugi.

Oroscopo del lavoro Sagittario questa settimana

Il lavoro dovrebbe essere il tuo obiettivo e saltare tutti i pettegolezzi in ufficio. Mantieni un buon rapporto con il team poiché ciò funzionerà a tuo favore durante la gestione di progetti cruciali del team. Alcuni clienti non saranno soddisfatti delle prestazioni e dovrai rimboccarti le maniche per portare a termine ogni compito assegnato. Coloro che cercano opportunità all’estero vedranno buone opzioni. Alcuni studenti che cercano di essere ammessi in un’università straniera vedranno risultati positivi. Politici, pittori, autori, chef, avvocati e storici riceveranno riconoscimenti questa settimana.

Oroscopo dei soldi Sagittario questa settimana Potresti andare avanti con il piano di acquistare una nuova casa. Le donne del Sagittario potrebbero vedere un cambiamento nel saldo bancario poiché ci sarà un cambiamento nello stipendio. Potrebbe anche esserti richiesto di inviare un importo per una celebrazione a casa in ufficio. Coloro che vogliono lasciare il lavoro e lanciare un’idea imprenditoriale troveranno la settimana fruttuosa.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana Non ci saranno problemi medici importanti, ma coloro che hanno una storia di problemi cardiaci dovrebbero fare attenzione mentre sollevano oggetti pesanti. Mantieni un atteggiamento positivo nella vita e rimani in compagnia delle persone che ami. Fai attenzione mentre usi le scale o mentre sali su un treno. È bene ridurre l’assunzione di zucchero. Febbre virale, tosse e dolori articolari possono disturbarti.