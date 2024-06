Oroscopo Scorpione, settimana 9-15 giugno 2024, nuove responsabilità nel lavoro.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana La tua vita amorosa vedrà alti e bassi. Assicurati di mantenere il partner di buon umore e considera le preferenze. Assicurati di agire come un pilastro di sostegno negli sforzi personali e professionali. Alcuni Scorpioni incontreranno l’ex amante per ravvivare la vecchia storia d’amore, ma i nativi sposati non dovrebbero dedicarsi ad alcuna attività che possa danneggiare la vita coniugale. Gli Scorpioni single si innamoreranno e potranno esprimere con sicurezza i sentimenti per ricevere una risposta positiva.

Oroscopo del lavoro Scorpione questa settimana

Nuove responsabilità busseranno alla porta del lavoro. Sii pronto a gestire un nuovo progetto e consideralo un’opportunità d’oro per scalare le scale del successo professionale. Evitare scontri sul lavoro. Presentare idee innovative durante le riunioni che saranno approvate dalla direzione e dai clienti. Potresti essere una vittima della politica aziendale ed è fondamentale evitare i pettegolezzi e rimanere nel buon libro della direzione.

Oroscopo dei soldi Scorpione questa settimana

La tua situazione finanziaria sarà solida questa settimana. La ricchezza arriverà da diverse fonti e potrai investire con sicurezza in azioni, commercio e attività speculative. Alcuni Scorpioni aiuteranno finanziariamente un fratello bisognoso mentre potresti anche prendere l’iniziativa per risolvere una controversia monetaria che coinvolge un amico o un parente. Anche la lotteria online porterà buoni risultati questa settimana.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana Alcuni Leone svilupperanno anche problemi respiratori e a coloro che soffrono di asma viene chiesto di fare attenzione mentre si avventurano all’aperto. Pratica yoga o meditazione per risolvere i problemi di stress mentale. Stai lontano dal cibo spazzatura. Rendi le verdure a foglia parte della tua dieta. Puoi anche camminare al mattino o alla sera per mantenerti in salute. Alcuni bambini svilupperanno febbre virale, mal di gola e problemi legati alla pelle.