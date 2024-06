Oroscopo Toro, settimana 9-15 giugno 2024, turbolenze nella vita amorosa.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Oroscopo dell’amore del Toro questa settimana

Piccole turbolenze nella prima parte della settimana possono causare stress mentale. Evita questo comunicando apertamente con l’amante. Trascorrete più tempo insieme e assicuratevi di non approfondire il passato che potrebbe turbare il partner. Condividi emozioni felici e concediti anche attività che entrambi amate. I nativi single del Toro si innamoreranno e si proporranno per ricevere anche feedback positivi.

Oroscopo del lavoro Toro questa settimana

Vedrai nuove opportunità sul lavoro per dimostrare la tua diligenza. Sii pronto ad assumere nuovi ruoli sul lavoro. Alcuni professionisti, in particolare quelli associati ai settori sanitario e informatico, vedranno opportunità all’estero. Banchieri e contabili devono essere estremamente attenti quando redigono i bilanci. Coloro che sono nell’ultima parte del lavoro in ufficio possono ricevere più chiamate per colloqui e rispolverare le proprie conoscenze professionali per eclissare il resto dei candidati. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi per effettuare serie espansioni in nuove aree.

Oroscopo dei soldi Toro questa settimana

Vedrai la prosperità bussare alla porta. La ricchezza arriverà da diverse fonti e questo ti consentirà anche di realizzare molti desideri a lungo in sospeso. Puoi procedere con il piano di acquisto di una proprietà o di un veicolo. Alcune femmine del Toro vinceranno le controversie legali sulla proprietà. Vai avanti con il piano per una vacanza all’estero. Un fratello richiederebbe un aiuto finanziario che tu puoi fornire.

Oroscopo della salute del Toro questa settimana Stai bene in termini di salute. Ci sarà sollievo dai problemi legati al cuore. Ci saranno complicazioni minori associate al respiro, ma la tua salute sarà intatta. Dovresti essere consapevole della dieta e consumare più frutta e verdura. Assumi più fibre ed evita sia il tabacco che l’alcol.